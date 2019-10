„Fabryka dzieci” zamknięta. Uwolniono porwane i gwałcone kobiety

Policja w Lagos – największym mieście Nigerii – odkryła nielegalną „fabrykę dzieci”. Uwolniono 19 porwanych kobiet w ciąży. Gwałcono je, żeby potem sprzedać ich dzieci.

Jak poinformowali funkcjonariusze, młode kobiety – w wieku od 15 do 28 lat – zwabiano do Lagos obietnicami pracy.



– Większość z nich została porywana przez podejrzanych po to, by zaszły w ciążę i oddały swoje dzieci potencjalnym kupcom. Obiecywano im zatrudnienie w roli pomocy domowej w Lagos – wyjaśniła rzeczniczka miejscowej policji Bala Elkana.



Jak dodała, chłopcy byli sprzedawani po 1400 dolarów (ok. 5600 zł), z kolei dziewczynki po 830 dolarów (ok. 3320 zł).



Kobiety uwolniono 19 września, ale policja utrzymywała ten fakt w tajemnicy, by nie utrudniać ścigania sprawców. W związku ze sprawą aresztowano dwie kobiety – 40-latkę i 54-latkę. Trwają poszukiwania trzeciej.



Tzw. „fabryki dzieci” niestety nie są w Nigerii niczym nowym. Tym razem udało się uratować czworo dzieci.

