Pojazd do badania nieznanych odległych światów. NASA wyśle go na księżyce Saturna

Zespół naukowców NASA pracuje nad prototypem robota, który mógłby eksplorować księżyce Saturna. Ma to być w pełni autonomiczne urządzenie, zdolne badać powierzchnię kosmicznych obiektów.

Badania NASA są nakierowane na eksploracje Tytana, jednego z większych księżyców Saturna. W tym celu naukowcy pracują nad projektem zespołu urządzeń, które będą mogły latać, pływać, unosić się w powietrzu, by finalnie łączyć się w jedną, wielką maszynę.



Tak powstać ma robot Shapeshifter, rozwojowy pojazd koncepcyjny do badania nieznanych odległych światów. Teraz naukowcy testują jego prototyp, który wydrukowano w technologii 3D. Urządzenie przypomina dron.



Główny badacz projektu Shapeshifter Ali Agha powiedział, że robot ten może być wykorzystany do badania Tytana, który jest jedynym obiektem w Układzie Słonecznym poza Ziemią, na którego powierzchni znajdują się zbiorniki; jeziora, rzeki i morza metanu.



– Unikalna uniwersalność Shapeshiftera może umożliwić nam dostęp do wszystkich naukowo interesujących miejsc – powiedział naukowiec.





