Karczewski o Platformie Obywatelskiej: Nie mają programu, więc wzbudzają emocje

– Nie wiem, co dzieje się z 500 Plus. Słucham i nie wierzę – powiedział we wtorek w programie „#Jedziemy” w TVP Info marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Jak dodał, są emocje i o to chodziło Rafałowi Trzaskowskiemu i Platformie Obywatelskiej. – Nie mają programu, nie mają oferty, nie mają propozycji dla Polaków, to wzbudzają emocje – podkreślił.

Rafał Trzaskowski mówił w ostatnim czasie o braku pieniędzy na wypłaty 500 Plus w Warszawie. Jego zdaniem pieniądze z programu są przekazywane przez rząd w ostatniej chwili, a miasto wciąż nie dostało funduszy na wypłatę świadczenia na trzy ostatnie miesiące roku.



Słowom prezydenta stolicy przeczą instytucje rządowe. Rzecznik wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz podkreśliła w poniedziałkowym oświadczeniu, że pieniądze na realizację Programu „Rodzina 500 Plus” są gwarantowane przez Skarb Państwa i nie ma żadnego zagrożenia, że ich zabraknie.



Poinformowała, że 26 września Urząd m. st. Warszawy zgłosił zapotrzebowanie na październik na 191 mln 40 tys. 185 zł i tyle otrzyma w transzach zaplanowanych na 4, 10 i 17 października.



– To syndrom Platformy Obywatelskiej. Rostowski mówił, że pieniędzy nie ma i nie będzie – podkreślił Stanisław Karczewski. Jak dodał, „samorząd warszawski jest swoisty”.



Marszałek Senatu przypomniał, że atakowana była reforma oświaty, mówiono, że nauczyciele stracą pracę, dzieci nie dostaną się do szkół, nauczyciele nie dostaną podwyżek. – Przyszła reforma dobrze i precyzyjnie przygotowywana przez wiele lat. My się do niej przygotowywaliśmy od 2014 r., minister Zalewska rozpisywała kolejne etapy. Było ciężko. Nie jest łatwo robić reformy. Nie ma żadnego problemu. Wszędzie samorządowcy się do tego przygotowywali, analizowali, co mogą zrobić, co zmienić, a tutaj tylko kontestowanie, narzekanie i krytykowanie. To jest działanie polityczne – powiedział marszałek Senatu.



– Są emocje. Emocjonujemy się. Przecież o to chodzi Trzaskowskiemu i Platformie Obywatelskiej. Nie mają programu, nie mają oferty, nie mają propozycji dla Polaków, to wzbudzają emocje – podkreślił gość programu.



– Kto wygrywa wybory? Wygrywa wybory ten, kto zmobilizuje swoich wyborców. Więc on mobilizuje w ten sposób swoich wyborców. To jest mobilizowanie wyborców. Nic innego. To jest działalność absolutnie polityczna – zaznaczył Karczewski.





„Politycy Platformy sobie zaprzeczają”



Marszałek Senatu pytany, w jaki sposób może to zmobilizować wyborców, odpowiedział, że ma to być przekaz: „ci są źli, nie realizują programu, a my będziemy realizowali”. Trzaskowski zaprzecza sam sobie, mówiąc, że nie ma pieniędzy.



– Politycy Platformy sobie zaprzeczają. Z dnia na dzień zmieniają zdanie. Proszę sobie przypomnieć, co mówił Grzegorz Schetyna. Jesteśmy za związkami partnerskimi, jesteśmy przeciwko, jesteśmy za. Jesteśmy za przyjęciem uchodźców, nie – powiedział Karczewski.



– To chęć wzbudzenia emocji. O to chodzi Platformie Obywatelskiej – podkreślił. Dodał, że to „absolutnie działalność polityczna”.