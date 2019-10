Trzaskowski: Nie ma opóźnień w wypłatach 500 Plus, bo stajemy na głowie

Nie ma opóźnień w wypłatach 500 Plus, bo stajemy na głowie. Jeżeli 26 września dostajemy pieniądze, to muszę się zapytać, co będzie do końca roku. Ja muszę planować na jakiejś podstawie – powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Podkreślił: „ja dbam o to, żeby środki były wypłacane”.

Trzaskowski w TVN24 mówił o tym, że jego urząd „nie zawiesza” wypłat 500 Plus. – Niepokoi mnie to, że rząd wysyła środki w ostatniej chwili. Mamy dokładną tabelkę z której wynika, że pieniądze zostały przesłane 26 września, a powinny być przesłane co najmniej w połowie miesiąca – stwierdził.



Jak zapewnia, „nie robiłem z tego awantury”. – Domagałem się wypłaty szybciej. Kto robi szum? To politycy prawicy oskarżają mnie, że jestem złodziejem. Wychodzi pan prezes i oskarża mnie że opóźniam wypłaty 500 Plus. Nie robiłem żadnej awantury politycznej – oświadcza Trzaskowski.



Dalej prezydent stolicy przekonywał, że nie ma opóźnień, bo „stajemy na głowie”. – Moim zdaniem kalkulacje zostały zrobione nieprecyzyjnie, jeśli chodzi o wypłaty na pierwsze dziecko – dodał. – Chciałbym, żeby te pieniądze były zarezerwowane w budżecie państwa – stwierdził.



Na koniec zapewnił: „to ja dbam o to, żeby 500 Plus było wypłacane”.

Rafał Trzaskowski mówił w ostatnim czasie o braku pieniędzy na wypłaty 500 Plus w Warszawie. Jego zdaniem pieniądze z programu są przekazywane przez rząd w ostatniej chwili, a miasto wciąż nie dostało funduszy na wypłatę świadczenia na trzy ostatnie miesiące roku.



Słowom prezydenta stolicy przeczą instytucje rządowe. Rzecznik wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz podkreśliła w poniedziałkowym oświadczeniu, że pieniądze na realizację Programu „Rodzina 500 Plus” są gwarantowane przez Skarb Państwa i nie ma żadnego zagrożenia, że ich zabraknie.



Poinformowała, że 26 września Urząd m. st. Warszawy zgłosił zapotrzebowanie na październik na 191 mln 40 tys. 185 zł i tyle otrzyma w transzach zaplanowanych na 4, 10 i 17 października.



Rzecznik wojewody podkreśla też, że warunkiem sprawnego wypłacania świadczeń mieszkańcom Mazowsza jest przekazywanie wojewodzie rzetelnych danych o liczbie świadczeń do wypłaty. – Pomimo wielu interwencji miasto stołeczne Warszawa przekazuje sprawozdania, które zawierają liczne nieprawidłowości i wymagają nawet kilkukrotnych korekt – stwierdziła.

źródło: tvn24

„Środki na realizację Programu Rodzina 500 Plus są gwarantowane przez Skarb Państwa; nie ma żadnego zagrożenia, że ich zabraknie” – podał z kolei w poniedziałek Mazowiecki Urząd Wojewódzki.– Wnioski o przekazanie pieniędzy na program 500 Plus są realizowane terminowo, środki na wypłaty świadczeń są ustawowo gwarantowane przez państwo - zapewnił rzecznik prasowy ministerstwa finansów Paweł Jurek. Według MF przekazanie tych pieniędzy z góry na wypłaty w następnych miesiącach nie byłoby właściwe z punktu widzenia zarządzania finansami publicznymi.