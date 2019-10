Most runął do zatoki. Cysterna spadła na płynące pod nim łodzie [WIDEO]

Zawalił się wysoki most rozpostarty nad zatoką we wschodnim Tajwanie. Do morza, na znajdujące się poniżej łodzie spadła cysterna. Kilka osób zaginęło, a co najmniej 10 zostało rannych, w tym sześć poważnie.

Na razie nie podano, czy ktoś zginął. Minister spraw wewnętrznych Hsu Kuo-jung powiedział dziennikarzom, że w momencie zawalenia się mostu najprawdopodobniej znajdowało się na nim około pięciu osób.



Minister przekazał telewizji Formosa, że kutry rybackie pomagają w poszukiwaniu zaginionych.



Most zawalił się we wtorek rano czasu lokalnego w Nanfangao, małej, ale często zatłoczonej wiosce rybackiej na wybrzeżu Pacyfiku. W chwili katastrofy pogoda była słoneczna. Kilka godzin wcześniej przez niektóre części wyspy przeszedł tajfun.



Rzecznik Narodowej Agencji Pożarnej Su Hong-wei powiedział, że cysterna, która spadła z mostu, roztrzaskała trzy łodzie.

źródło: pap

W poniedziałek wieczorem tajfun Mitag uderzył w północną i północno-wschodnią część Tajwanu. Tego dnia z powodu silnego wiatru i ulewnego deszczu odwołano połączenia lotnicze i promowe.