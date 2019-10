Objął deputowaną. Został skazany za „wykorzystanie seksualne”

Sąd Najwyższy Andaluzji w Hiszpanii skazał lokalnego przedsiębiorcę na blisko 14 tys. euro grzywny za to, że ten udawał, iż całuje regionalną deputowaną z lewicowej partii Unidas Podemos Teresę Rodriguez. Kobieta nie życzyła sobie tego rodzaju zachowania i uznała je za zniewagę. Sędzia ocenił, że był to akt „wykorzystania seksualnego”.

Werdykt ma związek ze spotkaniem zorganizowanym w andaluzyjskiej izbie handlowej w Sewilli w grudniu 2016 r. W trakcie imprezy z udziałem lokalnych polityków i biznesmenów jeden z przedsiębiorców wykonał gest sugerujący, że całuje deputowaną UP.



Choć świadkowie zeznali, że do rzeczywistego pocałunku nie doszło, gdyż biznesmen pocałował własną rękę, to wskazywali, iż mężczyzna drugą dłonią objął lewicową polityk. Sąd uznał to zachowanie za „wykorzystanie seksualne”.



– Nie ma najmniejszych wątpliwości, że czyn oskarżonego miał charakter działania o podłożu seksualnym, czego ofiara sobie nie życzyła – orzekł sąd w sprawie wytoczonej właścicielowi andaluzyjskiej firmy meblarskiej.



Sędzia orzekł, że z zasądzonej od przedsiębiorcy kary grzywny 13,8 tys. euro mężczyzna musi wypłacić Teresie Rodriguez kwotę 2,5 tys. euro tytułem odszkodowania.

źródło: pap

„To nie są żarty (...). To jest przestępstwo. Zapamiętajcie to sobie, Panowie” - skomentowała orzeczenie na Twitterze regionalna deputowana bloku Unidas Podemos (UP).Teresa Rodriguez jest jedną z twarzy kampanii feministycznych w Andaluzji, a także współorganizatorką protestów przeciwko przemocy na tle seksualnym.