– Podziwiałem swoich kolegów, koleżanki. Podziwiałem ich oddanie, poświęcenie, bo ja się ukrywałem przez większość czasu – opowiadał Kornel Morawiecki w niepublikowanym dotąd nagraniu o działalności w opozycji. – „Solidarność Walcząca” to takie moje życie wieczne – mówił. Film zamieścił portal wPolityce.pl.

Przywódca „Solidarności Walczącej” wspominał między innymi dawnych kolegów.



– To wszystko była taka żmudna, codzienna i dosyć niewdzięczna podziemna praca, w którą zaangażowane było pełno ludzi. Podziwiałem tych swoich kolegów, swoje koleżanki. Podziwiałem ich oddanie, ich takie poświęcenie, bo ja się ukrywałem przez większość czasu – opowiadał Kornel Morawiecki.



– Honor to nie jest tylko sprawa narodowa. Honor to jest sprawa ludzka. Norwid to tak pięknie powiedział, że „moja ojczyzna nie stąd wstawa czołem ja sponad chaosu się wziąłem”. Ojczyzna to jest taka porządna i wielka rzecz. To jest coś więcej. „Solidarność Walcząca” to takie moje życie wieczne – wyznał.

Kornel Morawiecki, w PRL działacz opozycji demokratycznej i przywódca „Solidarności Walczącej”, marszałek senior Sejmu VIII kadencji, ojciec premiera Mateusza Morawieckiego zmarł 30 września. Miał 78 lat.Prezydent Andrzej Duda nadał niedawno Kornelowi Morawieckiemu Order Orła Białego, w uznaniu znamienitych zasług na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej i państwowej.