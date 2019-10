Orban: Tym, którzy kwestionują praworządność Węgier radzę to przemyśleć

– Praworządność nie jest na Węgrzech kwestią prawną. To kwestia honoru. Ci, którzy ją kwestionują, podważają nasz honor. Radzę, by dobrze to przemyśleć – powiedział Viktor Orban. Premier Węgier oznajmił, że jego kraj rozważą postulat warunkowania funduszy strukturalnych UE przestrzeganiem praworządności.

Orban wyjaśnił, że postulat można będzie wziąć pod uwagę, gdy „będzie przedstawiona konkretna propozycja”. – Jak dotąd, to nie nastąpiło – podkreślił.



Węgierski premier dodał też, że stosunki międzynarodowe nie są budowane po to, by jeden kraj obrażał drugi, lecz po to, by się nawzajem szanować.



– Lepiej, żebyśmy nie doszli w Europie do takiego stanu, w którym jakiś premier czy dygnitarz odwiedza inny kraj unijny, by zmywać głowę jego władzom w sprawie praworządności, bo wtedy będziemy mieć wiele różnych rzeczy, ale na pewno nie europejską jedność – oznajmił.



Orban poinformował także, że wyznaczył szefa stałego przedstawicielstwa Węgier przy Unii Europejskiej Olivera Varhelyiego na nowego kandydata swego kraju na członka Komisji Europejskiej.



Wyjaśnił, że przyszła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poprosiła go o wyznaczenie innego kandydata na komisarza.

– Nie odrzuciłem prośby przewodniczącej, ale nie zgodzę się na to, by ktokolwiek, na przykład Parlament Europejski, wybierał sobie, zamiast węgierskiego narodu, spośród węgierskich polityków – oświadczył.Wcześniej komisja prawna Parlamentu Europejskiego poinformowała, że kandydaci z Rumunii i Węgier – Rovana Plumb, która miała zajmować się transportem oraz Laszlo Trocsanyi, który miał dostać tekę sąsiedztwa i rozszerzenia UE – nie będą w stanie wykonywać swoich funkcji ze względu na konflikt interesów.