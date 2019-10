500 Plus dla niepełnosprawnych wchodzi w życie

1 października wchodzą w życie przepisy o świadczeniu uzupełniającym, tzw. 500 Plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. To realizacja zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego.

Jak wyjaśnił wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz, świadczenie przysługuje osobom niesamodzielnym, w wysokości do 500 złotych miesięcznie, przy czym łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 złotych.



Wiceminister Michałkiewicz zwrócił uwagę, że w ramach otrzymywanych środków publicznych przewidziano wiele wyłączeń. Są to między innymi dochody z pracy, renty rodzinne, zasiłek pielęgnacyjny, różnego rodzaju dodatki do świadczeń czy świadczenia jednorazowe.



Mimo że ustawa o 500 Plus dla osób niesamodzielnych wchodzi w życie 1 października, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych już na miesiąc przed wejściem w życie nowych przepisów udostępnił formularz wniosków.



– Do końca września wpłynęło ich 169 tys., ale rozpatrywane będą od momentu wejścia w życie nowych przepisów, czyli od dzisiaj – poinformowała prezes ZUS profesor Gertruda Uścińska.



Uścińska dodała, że świadczenie przysługuje osobom od 18. roku życia, które posiadają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Prezes zaznaczyła, że jest to szczególny rodzaj orzeczenia wydawany przez lekarzy orzeczników dla osób niesamodzielnych.

Zwróciła także uwagę, że świadczenie przysługuje w pełnej wysokości 500 złotych, jeżeli dochód rozumiany jako świadczenie pobierane z finansów publicznych nie przekracza 1100 złotych, a jeśli przekracza, to w przedziale 1100 do 1600 złotych obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”.Jeśli więc ktoś otrzymuje ze środków publicznych 1400 złotych, to świadczenie uzupełniające wyniesie 200 złotych.Profesor Uścińska poinformowała, że ZUS powołał w swoich oddziałach specjalnych doradców do obsługi tego świadczenia. Od 4 października wnioski o świadczenie uzupełniające będzie można składać także drogą online.