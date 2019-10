„Alarm!”: Farmy nienawiści nie tylko w Inowrocławiu. „Parlamentarzyści PO włączyli się do niszczenia człowieka”

Czy nieuczciwie atakując polityka można odwrócić wynik wyborów? Przeciwnicy byłego burmistrza Trzcianki stworzyli profil internetowy, na którym go ośmieszano. Następnie usiłowano stworzyć wrażenie że burmistrz bierze łapówki. W okresie kampanii wyborczej oskarżenia zaczęli powtarzać parlamentarzyści PO. – Czynnie się włączyli w niszczenie człowieka – ocenił sam zainteresowany. W efekcie burmistrz minimalną różnicą przegrał wybory. Trzcianka to nie jedyne miasto, w którym dochodziło do podobnych sytuacji. Do szczegółów dotarli dziennikarze programu „Alarm!”.

