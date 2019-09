Jerzy Stuhr: Wyborcy PiS to potomkowie chłopów folwarcznych

Polacy dają się kupić Prawu i Sprawiedliwości oraz prowadzą „cyniczną, handlową grę z partiami”, mówiąc „dajcie jeszcze trochę, to na was zagłosujemy” – uważa Jerzy Stuhr. Aktor w rozmowie z Tomaszem Lisem powiedział, że wyborcy PiS „mszczą się za wielowiekowe ciemiężenie” i uważa ich za „potomków chłopów folwarcznych”.

Stuhr został poproszony o porównanie „ekipy Kaczyńskiego” do „ekip Jaruzelskiego czy Gierka”. Stwierdził, że w czasach komunizmu w Polsce nie było pogardy władzy dla społeczeństwa i opozycji, a nawet oskarżonych.



– A teraz to jest pogarda – takie mam bez przerwy poczucie, jak krytykuje mnie ugrupowanie rządzące – powiedział.



Dlaczego mimo pogardy – o której mówił Stuhr – miliony Polaków nadal głosują na PiS? – pytał dziennikarz, wskazując, że „nie byłoby efektu, gdyby nie to, że to pada na fantastyczny grunt w wielu miejscach”.



– Mam taką teorię, że to jest zemsta za wielowiekowe ciemiężenie – odpowiedział aktor.

– Tak! – odpowiedział jednoznacznie Stuhr.