NBP wprowadza banknot z Ignacym Janem Paderewskim

2 października Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu nietypowy banknot kolekcjonerski. Ma on nominał 19 złotych, a widnieje na nim Ignacy Jan Paderewski – informuje NBP.

NBP wprowadza banknot z Józefem Piłsudskim 31 sierpnia 2018 r. Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu banknot kolekcjonerski „Niepodległość”, mający upamiętniać 100-lecie odzyskania przez... zobacz więcej

To kolejny banknot z serii „Niepodległość”. Ma on upamiętniać 100-lecie powstania Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Wartość nominalna 19 zł ma nawiązywać do roku utworzenia PWPW.



„Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA została powołana 25 stycznia 1919 r. decyzją Rady Ministrów pod przewodnictwem premiera Ignacego Jana Paderewskiego. Do 10 lipca 1926 r. funkcjonowała pod nazwą Państwowe Zakłady Graficzne. W tym samym roku rozpoczęto budowę nowego gmachu, przy ulicy Romana Sanguszki w Warszawie. Do dziś jest to główna siedziba PWPW” – podaje komunikat NBP.



To właśnie wspomniany budynek, znajdujący się na tle panoramy współczesnej Warszawy, został umieszczony na odwrocie wprowadzanego banknotu.



Na stronie przedniej znajduje się portret premiera Paderewskiego, a obok napisu „niepodległa” zaprezentowany został stylizowany wizerunek orderu Orła Białego. Napis ten, odwzorowany z rękopisu Józefa Piłsudskiego, jest logotypem obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.



Wprowadzany banknot kolekcjonerski jest również prawnym środkiem płatniczym. Banknot został wyprodukowany w liczbie 55 tys. sztuk. Będzie kosztował 80 zł.

#wieszwiecej Polub nas