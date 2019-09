Przyjaciele o Kornelu Morawieckim: Nazywaliśmy go wizjonerem

Andrzej Kołodziej, przyjaciel Kornela Morawieckiego, działacz Solidarności i Solidarności Walczącej przypomniał, jak w 1979 r. Kornel Morawiecki na spotkanie z Janem Pawłem II przyszedł z transparentem „Wiara i niepodległość”. – To było wskazanie drogi – powiedział. Zaprzyjaźniona ze zmarłym Małgorzata Zwiercan stwierdziła, że Kornel Morawiecki zostawił nam przesłanie: powinniśmy wspólnie budować Polskę.

Kołodziej powiedział, że zmarły marszałek senior „widział w ludziach tylko dobro” i marzył o powszechnej sprawiedliwości, o Polsce sprawiedliwej. – Może wydaje nam się to nieosiągalne, ale warto o tym pomyśleć w dzisiejszej dobie – stwierdził Kołodziej.



Gość programu opowiedział, że większość tekstów programowych dla Solidarności Walczącej Kornel Morawiecki pisał osobiście. Potem pytał wszystkich o zdanie, wysłuchiwał opinii bez komentarza. – I wybierał to co uznawał, że pasuje do jego wizji. Stąd nazywaliśmy go często wizjonerem – wspominał Kołodziej.



Przypomniał, jak w 1979 r. Kornel Morawiecki na spotkanie z Janem Pawłem II przyszedł z jedynym wówczas transparentem „Wiara i niepodległość”. – To było wskazanie drogi – powiedział.



Kołodziej przypomniał, że później Morawiecki wzywał do całkowitego obalenia komunizmu, wyjścia z walką poza granice Polski, aby rozszerzyć tę wolnościową ideę na wszystkie ciemiężone przez Rosję narody.

źródło: TVP Info

Zdaniem zaprzyjaźnionej ze zmarłym posłanki i kandydatki PiS do Sejmu Małgorzaty Zwiercan Kornel Morawiecki zostawił nam przesłanie, że powinniśmy wspólnie budować Polskę. – Że najważniejszy jest drugi człowiek. To jest jego największym przesłaniem – dodała.– Zawsze Polskę stawiał na pierwszym miejscu. Hasła „Bóg, honor ojczyzna” nie były tylko na sztandarach. Były w sercu Kornela i wszystkich działaczy Solidarności Walczącej – mówiła.– Przez całe swoje życie Kornel niezłomny, niepokorny i przez wiele lat wyklęty, zapomniany – mówiła.