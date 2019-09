Zwolennicy aborcji próbowali podpalić katedrę. Powstrzymali ich wierni i policja

Uczestnicy proaborcyjnej manifestacji w mieście Meksyk próbowali podpalić katedrę. Nie udało się im to dzięki mobilizacji wiernych oraz reakcji służb.

Francuskie kościoły celem ataków, także podpalaczy Pożar, który strawił znaczną część katedry Notre Dame, nie jest odosobnionym przypadkiem. W ostatnich latach we Francji nasiliły się pożary... zobacz więcej

Do sytuacji doszło podczas demonstracji ruchów proaborcyjnych. Uczestnicy demonstracji domagali się pełnej legalizacji aborcji, która jest zakazana w większości stanów Meksyku. W trakcie manifestacji próbowali podpalić budynek meksykańskiej Izby Handlowej i zabytkową katedrę.



Zamiary pokrzyżowali im wierni, którzy wcześniej mobilizowali się przez media społecznościowe, by bronić świątyni. Zgromadzili się oni przed drzwiami do katedry. Jak powiedział Mauricio Alfonso Guitar z meksykańskiej Gwardii Narodowej, dzięki informacjom o mobilizacji katolików rząd zdecydował się wysłać na miejsce policję, by osłaniała budynek. Interweniowała również straż pożarna.



Na Twitterze głos zabrał w tej sprawie metropolita Meksyku abp Carlos Aguiar Retes. Duchowny podziękował broniącym świątyni, wyrażając sprzeciw wobec stosowania przemocy w konfrontacji pomiędzy różnymi światopoglądami.



Katedra Metropolitalna w stolicy Meksyku jest największą i najstarszą katedrą w Ameryce oraz siedzibą arcybiskupa archidiecezji meksykańskiej.



To nie pierwsza taka sytuacja w kraju Ameryki Łacińskiej. W 2013 r. zwolennicy aborcji zdemolowali katedrę w stolicy Chile – Santiago, do której wtargnęli w trakcie mszy. W tym samym roku proaborcyjni manifestanci zaatakowali katedrę w Buenos Aires w Argentynie.

#NACIONAL #VIDEO



Así al menos 30 integrantes de colectivos feministas que tomaron parte en marcha a favor de legalizar el aborto en todo el país intentaron incendiar el atrio de la Catedral de la Ciudad de México, pero grupo femenil de la @SSP_CDMXcon extintores se los impidió pic.twitter.com/uI44txqYdV — En Contacto (@_encontactomx) September 29, 2019

Grupo de feministas radicales intentan incendiar la entrada de la Catedral de la #CDMX. El fuego ha sido controlado. pic.twitter.com/VpK9sCzHwx — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 28, 2019

No pasarán dicen fieles #católicos que defienden la catedral.



ForoTV informa que el incendio en el zócalo de la CDMX es en la parte frontal y no en el atrio.pic.twitter.com/b8cOfSBwvQ — Miguel Á. Pérez (@sanmiguelillo) September 28, 2019

La marcha de abortistas vandalizó con pintas el exterior del cerco de la Catedral Metropolitana de México https://t.co/SMhbM7pCxY 📸 @ACNWebMX pic.twitter.com/dzkq2i2cSs — David Ramos (@YoDash) September 29, 2019

#wieszwiecej Polub nas

#ÚltimaHora Durante la marcha denominada “28S Por el Derecho a Decidir”, encapuchadas prenden fuego a la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. ¿Qué opinas?#Capital21Tv #CDMX #Marcha pic.twitter.com/avogfHZwuL — Capital 21 (@Capital_21) September 28, 2019

źródło: ncregister.com, catholicherald.co.uk, aciprensa.com, gosc.pl

Zaatakowany został również budynek Izby Handlowej w Meksyku.