Radny niszczył plakaty wyborcze. Gdy zaczął być nagrywany, uderzył filmującego [WIDEO]

Na Twitterze pojawił się materiał filmowy, na którym widać, jak przewodniczący Rady Miasta Łańcut Adam Opałka zrywa plakaty wyborcze Konfederacji. Kiedy Opałka orientuje się, że jest filmowany, zaczyna być bardzo agresywny.

Na filmie możemy zobaczyć, jak Opałka zrywa ze słupa plakaty wyborcze Konfederacji. Kiedy dostrzega filmującego go mężczyznę, podchodzi do niego i uderza.



– Telefon wywalić? – pyta mężczyznę. – Weź to wyrzuć. (…) Bo co, k***a – mówi, próbując chwycić telefon.



– Jak pan ten film udostępni, to jest to naruszenie prywatności – dodaje.



Kiedy mężczyzna odpowiada mu, że radny naruszył jego nietykalność, Opałka odpowiada: „Pan moją nietykalność konstytucyjną naruszył”.



Opałka do Rady Miasta dostał się z list lokalnego komitetu „W trosce o Łańcut”. Jest też kierownikiem artystycznym Miejskiego Ośrodka kultury w Łańcucie.

