Papież Franciszek przyznał się do „przemytu” ludzi

Podczas dorocznej mszy św. sprawowanej 28 września dla watykańskiej żandarmerii papież Franciszek przyznał, że dokonał „przemytu” ludzi. – Chciałem się wam, policjantom, przyznać do grzechu, jaki dzisiaj popełniłem – powiedział. – Dokonałem przemytu – wyznał.

Okazało się, że na mszę przeznaczoną tylko dla żandarmów papież przyprowadził zaprzyjaźnioną rodzinę, która wraz z nim chciała uczestniczyć w dziękczynnej liturgii.



– To 46 osób, stoją w tylnej części kościoła. Piękna rodzina – stwierdził Franciszek. Według informacji watykańskich było to małżeństwo, które obchodziło jubileusz 50-lecia i ich 44-osobowa najbliższa rodzina.



Na zakończenie kazania papież poprosił żandarmów o modlitwę za „przemyconych” uczestników liturgii.



Korpus żandarmerii to policja państwowa, prawna i drogowa Watykanu. Uformował się z dawnej Żandarmerii Papieskiej, którą w 1816 r. założył papież Pius VII. Formacja ta składa się z ok. 130 osób. Karze za łamanie przepisów, dba o bezpieczeństwo wszystkich osób i miejsc na terenie Państwa Watykańskiego. Żandarmeria pracuje niezależnie od Gwardii Szwajcarskiej, która stanowi osobistą ochronę papieży.

