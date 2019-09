50 zł i parówki. Prokuratura zajmie się martwymi kozami z projektu stołecznego ratusza

Prokuratura zajmie się martwymi kozami z projektu warszawskiego ratusza. Zawiadomienie w tej sprawie złożyli w niedzielę wolontariusze z Fundacji Animal Rescue Polska.

Jak informowaliśmy wcześniej na portalu tvp.info, na wyspie nieopodal Mostu Gdańskiego w Warszawie padło ponad 30 z 60 kóz wypasanych w ramach proekologicznego projektu władz stołecznych.



Zwierzęta ulokowano na wyspie niedaleko Mostu Gdańskiego w Warszawie. Realizację warszawski ratusz zlecił obcokrajowcowi, który do opieki nad zwierzętami nielegalnie zatrudnił osobę bezdomną. Właściciel miał przyjeżdżać raz w miesiącu i dawać mu 50 zł i parówki.



Kozy – zgodnie z założeniami – miały zjadać trawę, umożliwiając w ten sposób nadrzecznym ptakom budowę gniazd. Stołeczny urząd miasta chwalił się, że zwierzętom na wyspie na Golędzinowie jest lepiej niż… w Pacanowie.

Z zeznań opiekuna stada wynika, że martwe zwierzęta kazano mu zakopywać – tak postąpiono w 25 przypadkach. Osiem kolejnych wrzucono do Wisły. 18 z 30 pozostałych przy życiu kóz jest w bardzo złym stanie.Zarząd Zieleni, który ze strony miasta odpowiada za projekt, zaprzecza jednak medialnym informacjom.„Nieprawdą jest, że na wyspie znajdują się ciała kilkudziesięciu zakopanych zwierząt, jak i to, że część z nich była wyrzucana do Wisły” – czytamy w wydanym oświadczeniu. Zarząd Zieleni potwierdza natomiast, że w poniedziałek rano w czasie inspekcji znaleziono 12 martwych kóz.– Jeśli ich nie zakopywano, to gdzie jest pozostałe 30 sztuk? Myślę, że bezdomny, którego nagraliśmy, nie kłamał, gdyż nie miał ku temu powodów – mówi portalowi tvp.info Dawid Fabjański z Animal Rescue Polska.Dalej Zarząd Zieleni twierdzi w komunikacie, że wyspa miała być regularnie kontrolowana z lądu, a dla „zachowania jak najlepszych warunków dla zwierząt założono ograniczony dostęp człowieka na wyspę”.

Z oświadczenia dowiadujemy się również, że „w ostatnim czasie na wyspie wypasanych było ok. 40 zwierząt, w tym ok. 30 kóz” , a „wstępne badanie weterynaryjne wykazało, że zwierzęta nie są zagłodzone, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo”.



– Te badania wyglądały w ten sposób, że Powiatowy Lekarz Weterynarii wspólnie z weterynarzem z Lasów Miejskich przeszli się po wyspie i nie dotknęli nawet jednej kozy – mówi nam Fabjański. Dodaje, że wbrew deklaracji Zarządu Zieleni nie zadbano wcale o ograniczony dostęp człowieka, bo nieraz na wyspie przebywało nawet czterech bezdomnych.



Fabjaśnki mówi, że na wyspie nie widział żadnych owiec, o których wspominają władze miasta, jest przekonany, że znajdowały się na niej wyłącznie kozy. Jak wskazuje, lekarz weterynarii, który pojawił się na miejscu razem z wolontariuszami Animal Rescue Polska, stwierdził, że część zwierząt jest w stanie zagrożenia zdrowia oraz życia i dlatego należy je przenieść.

Fabjański wyjaśnia, że w przypadku podobnych interwencji miasto powinno mieć podpisaną umowę z gospodarstwem, do którego można przemieścić zwierzęta. Ale władze stołeczne takiego dokumentu z żadnym gospodarstwem nie zawarły.Od działacza Animal Rescue Polska wiemy, że ostatecznie kozy zostaną umieszczone w ośrodku Straży dla Zwierząt w Stawiszynie w woj. wielkopolskim. Opiekę nad nimi będą sprawować m.in. więźniowie przechodzący resocjalizację.