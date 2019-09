Bezdomna śpiewaczka operowa zachwyca internautów

Bezdomna kobieta zachwyciła policjantów swoim śpiewem na peronie jednej ze stacji metra w Los Angeles. Funkcjonariusze nagrali jej interpretację fragmentu arii operowej włoskiego kompozytora Giacomo Pucciniego. Śpiewaczka już zdobywa popularność wśród internautów.

Nagranie funkcjonariuszy przedstawia 52-latkę z wózkiem i torbami oraz jej operowy śpiew rozbrzmiewający na stacji metra. Lokalnym mediom udało się spotkać z kobietą. Emily Zamourka w jednym z wywiadów powiedziała, że w wieku 24 lat przyleciała z Rosji do Stanów Zjednoczonych, aby uczyć muzyki.



Kobieta udzielała lekcji gry na skrzypcach i pianinie. Musiała jednak przerwać pracę nauczycielki z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Grała na ulicach Los Angeles, aż skradziono jej skrzypce.



Trzy lata temu Emily straciła dach nad głową ze względu na brak środków do życia. Jak powiedziała telewizji ABC7, „śpi na kartonie na parkingu”. Dodała, że będzie „bardzo wdzięczna każdemu, kto jej pomoże skończyć z życiem na ulicy i mieć własny instrument”.

