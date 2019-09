Wojewoda mazowiecki: Warszawa przekazuje nierzetelne sprawozdania ws. 500 Plus

Miasto Stołeczne Warszawa otrzymało wszystkie wnioskowane na wrzesień środki, potrzebne na wypłatę 500 Plus; także te dodatkowe, o które zwrócono się na tydzień przed końcem miesiąca – poinformował Mazowiecki Urząd Wojewódzki. To odpowiedź na słowa prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, który oznajmił, że dzielnicom brakuje pieniędzy na wypłatę świadczeń.

Ewa Filipowicz, rzeczniczka prasowa wojewody mazowieckiego, w oświadczeniu poinformowała, że Warszawa informowała Mazowiecki Urząd Wojewódzki, że na wypłatę wszystkich świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi we wrześniu potrzebuje 212 821 771 zł – tę kwotę wypłacono w czterech transzach. 24 września stolica wnioskowała o przekazanie dodatkowych 1 832 173 zł; prośba wpłynęła 25 września, a kwotę przekazano ratuszowi 26 września rano.



Podkreślono, że we wcześniejszych miesiącach warszawski ratusz nie zgłaszał żadnych problemów z brakiem środków.



Rzeczniczka wojewody mazowieckiego ujawniła też, że 26 września – jak wynika z danych przekazanych przez Warszawę w Centralne Aplikacji Statystycznej – na rachunkach stolicy pozostawało nierozdysponowanych ponad 120 mln zł. Skąd więc informacje ratusza o tym, że w kasie miasta brakuje pieniędzy na 500 Plus?



W oświadczeniu podkreślono, że warunkiem sprawnego wypłacania środków jest przekazywanie wojewodzie „rzetelnych danych o liczbie świadczeń do wypłaty”.

„Pomimo wielu interwencji Miasto Stołeczne Warszawa przekazuje sprawozdania , które zawierają liczne nieprawidłowości i wymagają nawet kilkukrotnych korekt” – czytamy. Jak zaznaczono dalej, dane te są podstawą do wyliczania wysokości przekazywanych z budżetu państwa środków na 500 Plus.

Z tego powodu wojewoda mazowiecki 18 września pisemnie wystąpił do stołecznego ratusza z prośbą o przedstawienie metodologii wyliczania zapotrzebowania i ostatecznych kwot. Do tej pory nie otrzymał jednak odpowiedzi – poinformowała Filipowicz.



Jak czytamy dalej, warszawski urząd miasta zapotrzebowanie na październik zgłosił 26 września. W piśmie podano kwotę 191 040 185 zł i „taką kwotę otrzyma w transzach zaplanowanych na 4, 10 i 17 października” – zapewnia Filipowicz.



„Mieszkańcy Warszawy nie mogą być pozbawieni możliwości otrzymywania należnych świadczeń przez nieuzasadnione działania pracowników samorządu warszawskiego” – podkreślono w oświadczeniu.



Wojewoda Mazowiecki apeluje jednocześnie o „pilną i sprawną wypłatę świadczeń”, bo pieniądze na świadczenie gwarantuje skarb państwa i nie ma żadnego zagrożenia, że ich zabraknie.