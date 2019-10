Rusza Puchar Świata w siatkówce. Kilku naszych zawodników powiedziało „pas”

To będzie prawdziwy siatkarski maraton. W ciągu najbliższych dwóch tygodni dwanaście najlepszych zespołów globu rozegra po jedenaście spotkań. Dla najlepszych trafią solidne premie finansowe, medale Pucharu Świata i… nic ponad to. A na pierwszy rzut oka powinno być to prawdziwe święto siatkówki. Oprócz gospodarzy w Japonii wystąpią mistrzowie świata oraz po dwie najlepsze drużyny z każdej konfederacji.

Serbowie mistrzami Europy w siatkówce Serbscy siatkarze pokonali w Paryżu Słoweńców 3:1 (19:25, 25:16, 25:18, 25:19) w finale mistrzostw Europy i po raz drugi w historii wywalczyli... zobacz więcej

Do tej pory Puchar Świata był ważną imprezą w reprezentacyjnym kalendarzu. Rozgrywano go co cztery lata, a największą nagrodą dla najlepszych były przepustki na igrzyska olimpijskie. Tym razem FIVB zdecydowało się rozegrać turniej kwalifikacyjny w sierpniu, więc stawką japońskich zmagań będzie tylko prestiż i pieniądze.



Innego wyjścia nie było, bo Światowa Federacja Siatkówki już kilka lat temu podpisała umowę z Japończykami na organizację Pucharu Świata. Ewentualna zmiana planów zakończyłaby się sądową porażką i solidnym odszkodowaniem dla organizatorów.



W związku z tym doszło do prawdziwych absurdów. FIVB nie porozumiała się Europejską Federacją Siatkówki (CEV) w kwestii terminów mistrzostw Europy. A to doprowadziło do tego, że Polacy chwilę po rozegraniu meczu o trzecie miejsce na siatkarskim Euro, z Paryża polecieli prosto do Tokio. A jeśli dodamy do tego fakt, że podczas mistrzostw Europy nasi zawodnicy musieli krążyć między stolicami Holandii, Słowenii i Francji, to widać, że ze sportową rywalizacją nie ma to nic wspólnego.



- W Pucharze Świata już grałem, wiem, że jest on bardzo ciężki. Jest chyba najtrudniejszym turniejem na świecie, bo gra się praktycznie codziennie. Mega dużo meczów, dochodzą do tego podróże. Federacja przygotowała nam taką bombę na sezon kadrowy, my nie możemy z tym nic zrobić. Jedziemy i byśmy tylko w zdrowiu to przetrwali, bo jest to najważniejsze – mówił po meczu z Francją Mateusz Bieniek.

#wieszwiecej Polub nas

Zdając sobie sprawę z gigantycznych obciążeń, Heynen pytał każdego z zawodników, czy po wyczerpującym Euro czują się na siłach, aby jeszcze przez dwa tygodnie grać siatkówkę po drugiej stronie globu. Pas powiedzieli tylko Dawid Konarski i Piotr Nowakowski.

Z Paryża do Tokio ruszyła 11-osobowa grupa zawodników. Na miejscu czekali na nich pozostali kadrowicze, bo Heynen zdecydował o powołaniu kolejnych 13 siatkarzy, w tym wracającego do kadry po pauzie spowodowanej kontuzją Bartosza Kurka.



Powołani dodatkowo zawodnicy mają wystąpić w dwóch pierwszych meczach Pucharu Świata. Później większość z nich wróci do Polski, a do końca turnieju pozostaną: Kurek, Łukasz Kaczmarek, Norbert Huber i Bartosz Kwolek.



Polacy zmagania rozpoczną we wtorek rano. Naszym pierwszym rywalem będzie Tunezja. Nasi siatkarze nie powinni mieć najmniejszych problemów z odniesieniem zwycięstwa, bo zespoły z Afryki wyraźnie odstają poziomem od reszty stawki.



Początek spotkania o godz. 8. Transmisja w TVP Sport.



Kadra Polski na PŚ siatkarzy:



Rozgrywający: Fabian Drzyzga, Marcin Komenda, Marcin Janusz, Grzegorz Łomacz



Przyjmujący: Michał Kubiak, Wilfredo Leon, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka, Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Piotr Łukasik, Rafał Szymura



Atakujący: Maciej Muzaj, Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek



Środkowi: Mateusz Bieniek, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Norbert Huber, Bartłomiej Lemański, Michał Szalacha



Libero: Damian Wojtaszek, Paweł Zatorski, Jakub Popiwczak.