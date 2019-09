65 mld zł na rachunkach budżetowych na koniec września

Stan środków na rachunkach budżetowych na koniec września ukształtował się na poziomie ok. 65 mld zł – powiedział wiceminister finansów Piotr Nowak. Dodał, że zadłużenie w obligacjach skarbowych na rynku krajowym wzrosło o 1,2 mld zł, natomiast wobec inwestorów zagranicznych spadło o 1,7 mld zł.

– Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie tegorocznego budżetu przedstawione w projekcie budżetu na rok 2020, tegoroczne potrzeby pożyczkowe są już w pełni sfinansowane – zaznaczył w komentarzu wiceminister. Dodał, że stopień prefinansowania potrzeb pożyczkowych przyszłego roku wynikający z przeprowadzonych przetargów zamiany wynosi ok. 22 proc., a stan środków na rachunkach budżetowych na koniec września ukształtował się na poziomie ok. 65 mld zł.



Nowak powiedział, że w najbliższym miesiącu jest planowany jedynie przetarg zamiany, który odbędzie się 25 października, oraz przetarg odkupu obligacji dolarowych. Do końca roku, w zależności od sytuacji budżetowej i rynkowej, możliwy jest jeszcze jeden przetarg sprzedaży i, poza październikowym, kolejne dwa lub trzy przetargi zamiany.



W sierpniu – jak wskazał – zadłużenie w obligacjach skarbowych na rynku krajowym wzrosło o 1,2 mld zł. Zaangażowanie krajowych inwestorów pozabankowych wzrosło o 2,1 mld zł, a banków krajowych o 0,8 mld zł. Zadłużenie wobec inwestorów zagranicznych spadło o 1,7 mld zł.

