Pijany woźnica wywrócił w Tatrach dorożkę z turystami. Grożą mu trzy lata więzienia

53-letni woźnica prowadzący dorożkę w tatrzańskiej Dolinie Kościeliskiej zjechał nagle z drogi, wywracając wóz z pasażerami na pokładzie. W wypadku została ranna jedna osoba. Badanie alkomatem wykazało, że woźnica był pod wpływem alkoholu.

Do zdarzenia doszło w niedzielę tuż po godz. 15 na szlaku turystycznym prowadzącym do schroniska Ornak w Dolinie Kościeliskiej. W dorożce konnej prowadzonej przez 53-letniego mieszkańca gminy Kościelisko jechało czworo turystów.



Jak informuje komenda powiatowa policji w Zakopanem, powożący zaprzęgiem nie zachował należytej ostrożności na wąskiej drodze, a chwilami jechał za szybko. Po najechaniu na kamień stracił kontrolę nad zaprzęgiem i zjechał z drogi.



Woźnica i pasażerowie spadli z wozu, a spłoszony koń pędził dalej w dół doliny. Na miejsce zdarzenia przybyli policjanci i służby ratunkowe, które udzieliły pomocy poszkodowanym. W wypadku została ranna turystka z Opoczna, którą przewieziono do szpitala z rozciętą dłonią. Rannym koniem zaopiekowali się weterynarz i rodzina 53-latka.



Wstępne badanie alkomatem wykazało, że woźnica był nietrzeźwy. Funkcjonariusze Tatrzańskiego Parku Narodowego cofnęli mu już uprawnienia do wożenia turystów zaprzęgiem. Mężczyzna odpowie za narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu turystów. Grozi mu za to do trzech lat pozbawienia wolności.

