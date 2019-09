Politycy o „antenowej” teorii Zdrojewskiego: Nie dzielmy społeczeństwa

Politycy krytykują tweeta ministra kultury w rządzie PO-PSL Bogdana Zdrojewskiego. Kandydat do Senatu zasugerował, że wyborców opozycji można poznać po antenie z logo nc+ na balkonie i że mieszkają na wyższych piętrach bloków. – Jestem przeciwnikiem dzielenia społeczeństwa na tych, którzy mieszkają na górze, gdzieś na środku bloku i na parterze. Do mojego biura poselskiego przychodzą zarówno przedsiębiorcy, jak i ludzie bardzo ubodzy – powiedział portalowi tvp.info poseł Kukiz'15 Paweł Grabowski.

„Dziś wizyta w gminie Międzybórz. Wcześniej niewielkie osiedle przed Bierutowem. Spotykam sympatyczną rodzinę. Pytam o preferencje wyborcze. Pokazują okazały blok i wskazują na balkony: tam gdzie anteny nc+ (wyższe pietra) koalicja, partery bez anten: PIS” – napisał na Twitterze Zdrojewski.



„W środku sporo anten Polsatu. Tu interpretacja niezwykle precyzyjna: będzie różnie. Byłem pod wrażeniem. To jak wyjątkowo profesjonalny sondaż socjologiczny” – dodał.



Internauci nie zostawili na byłym europośle suchej nitki, dlatego później poinformował, że on jedynie cytował opinię jednego z wyborców i przeprasza, jeśli kogoś uraził.

#wieszwiecej Polub nas

– To jakieś takie wielkie uproszczenie w postrzeganiu społeczeństwa. Myślę, że te granice przebiegają bardzo różnie. Po tych rozmowach, które ja odbywam, widzę, że to nie jest tak proste, jak przestawia pan poseł – skomentował słowa Zdrojewskiego poseł PiS Zbigniew Gryglas.

Platforma Canal+ (kilka tygodni temu zrezygnowała z nazwy nc+) oferuje dostęp do pierwszej ligi piłkarskiej. Kilkaset tysięcy kibiców to niekoniecznie wyborcy Koalicji Obywatelskiej.



Choć senator PiS Jan Maria Jackowski przyznaje, że w jego okręgu wyborczym królują anteny Cyfrowego Polsatu, ale nie szedłby w swoich wnioskach tak daleko, jak były europoseł.



– Teoria taka, powiedziałbym, humorystyczna. Podobna do tej byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, który mówił, że na PiS głosują osoby niepłacące podatków. Obywatele mają prawo do różnych poglądów i wyborów. Na tym polega demokracja – stwierdził Jackowski.



– Trudno mi komentować głos pana ministra, senatora i europosła. Nie wiem, co miał na myśli, pisząc te słowa – mówił z kolei poseł PO Grzegorz Furgo.



– Ja mam telewizję kablową, w której mam prawie wszystkie programy. Nie jestem wyborcą PiS-u, tylko posłem Platformy. Ogromnym przeciwnikiem Prawa i Sprawiedliwości – powiedział portalowi tvp.info Furgo.



Czy zatem teoria Bogdana Zdrojewskiego jest błędna? – Nie. Naprawdę nie róbmy z ludzi wariatów. Ludzie swoje wiedzą – stwierdził poseł PO.