Zwłoki noworodka w nieczynnej fabryce. Matkę namierzono dzięki reklamówce

32-letnia matka dziecka usłyszała zarzuty znieważenia zwłok. Akt oskarżenia obejmie także jej partnera. Martwe dziecko znaleziono porzucone w nieczynnej fabryce. – Sprawców namierzono dzięki reklamówce, w której znaleziono ciało – mówi portalowi tvp.info asp. szt. Justyna Kulka z KPP w Krośnie Odrzańskim.

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu. Martwe dziecko zostało znalezione na początku marca w Gubinie. Ciało noworodka zawinięte w reklamówkę ukryto w nieczynnej fabryce butów.



Policjanci szukali rodziców dziecka. Sprawa była trudna, mało poszlak. W końcu nastąpił przełom. – Na ślad sprawców funkcjonariusze wpadli dzięki reklamówce, w którą zawinięto zwłoki – mówi nam rzeczniczka KPP w Krośnie Odrzańskim.



Kiedy przejrzeli monitoring ze sklepu, który oferował takie foliówki, policjanci wytypowali podejrzaną. Kobieta podczas przesłuchania zaprzeczyła wszystkiemu, ale wyniki badań DNA nie pozostawiały złudzeń. 32-latka była biologiczną matką noworodka.



Sprawa zmieniła tok w czerwcu, kiedy do prokuratury trafiły badania zwłok. Wykazały, że dziecko urodziło się martwe.

źródło: portal tvp.info

Prokuratura umorzyła więc śledztwo w kierunku dzieciobójstwa. Teraz kobieta usłyszała cztery zarzuty - znieważenie zwłok przez ich porzucenie. Kolejne trzy dotyczą zeznawania nieprawdy i zatajenia jej podczas przesłuchań.Zarzuty składania fałszywych zeznań usłyszał również partner kobiety. Grozi za to do pięciu lat więzienia; za znieważenie zwłok ustawodawca przewidział karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat.