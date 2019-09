Dron wyśledził groźnego przestępcę. Przez 17 lat ukrywał się w górach

Chińska policja aresztowała przestępcę, który przez ostatnie 17 lat ukrywał się w górach. Mężczyznę wyśledziły z powietrza policyjne drony. 63-latek w chwili zatrzymania nie potrafił się porozumieć; zatracił już umiejętność mówienia.

63-letni Song Jiang był poszukiwany od 2002 r. Wówczas uciekł z więzienia, w którym odbywał karę za handel ludźmi i od tego czasu pozostawał na wolności.



Na początku września na jego trop wpadła chińska policja. Funkcjonariusze ustalili, że Song Jiang może ukrywać się w górach za swoim rodzinnym miastem w prowincji Junnan na południowym zachodzie Chin.



Wysłane na miejsce drony potwierdziły przypuszczenia policjantów. Dzięki nim udało się dostrzec małą jaskinię na klifie, w pobliżu której znajdowały się odpady sugerujące, że ktoś może tam przebywać.



Funkcjonariusze udali się na miejsce i znaleźli poszukiwanego. Jaskinia, w której mieszkał mężczyzna, miała około dwa metry kwadratowe.



Według policjantów 63-latek izolował się tak długo, że zatracił umiejętność mówienia. Mężczyzna przeżył m.in. dzięki wodzie z pobliskiej rzeki, którą przenosił w plastikowych butelkach.



Jak informuje BBC, 63-latek ponownie trafił do więzienia.





Song Jiang was on the run for 17 years having escaped jail in 2002 after being convicted for abducting and selling women and children.



The cave-dwelling fugitive has been finally caught thanks to a drone https://t.co/PQbnfLHVh9 pic.twitter.com/GaziKWmwWS