Poseł PO o spocie wyborczym PiS: Niezły warsztatowo, mogę pogratulować

Zaskakujące słowa posła Platformy Obywatelskiej na temat spotu Prawa i Sprawiedliwości z udziałem znanego aktora. – Ja znam Janusza Rewińskiego i to dobrze. Zawsze, kiedy go oglądam, to powoduje on uśmiech na twarzy, bo to świetny aktor. Spot niezły warsztatowo. Mogę pogratulować – powiedział portalowi tvp.info poseł PO Grzegorz Furgo.

W wideo opublikowanym przez Zjednoczoną Prawicę mężczyzna zasypia przed telewizorem. W śnie rozmawia z ubranym na biało Rewińskim, który pokazuje, co może się stać, jeśli wybory wygra opozycja.



– Pan Grzegorz urealnił 500 Plus. Urealnił, pociął, podzielił – a większość zabrał – mówi aktor. W kadrze widać dziecko, które usiłuje jeździć rowerem bez jednego koła i drugie, biegające bez jednego buta.



Kilka chwil później śniący mężczyzna i Rewiński otwierają kolejne drzwi. Widać zdjęcie uśmiechniętego Grzegorza Schetyny i rodzica z dzieckiem, którzy z trudem wspinają się po wysokich schodach.



– Podniesisław. Tu pan Grzegorz podniósł podatki – mówi aktor. Za kolejnymi drzwiami znajduje się Tyradło. – Tu ludzie pracują do utyranej śmierci, bo pan Grzegorz podniósł wiek emerytalny. A mieli nie – wyjaśnia Rewiński.

Czy Polsce grozi „urealnienie” 500 Plus i podniesienie wieku emerytalnego? – Polsce grozi katastrofa przez rozdawnictwo PiS. To trzeba sobie jasno i wyraźnie powiedzieć, a tak, to nic więcej. Ludzie sobie dadzą radę – mówił poseł PO.

Czy spot zmobilizuje wyborców PiS do udziału w wyborach? – Spot jest sprawny warsztatowo. Bardzo – przyznał Furgo, którego zdaniem spoty nie są jednak kluczowe dla wyniku wyborczego.



Filmik z Rewińskim chwalą też politycy Zjednoczonej Prawicy. – Świetny warsztat, bardzo inteligentny pomysł, znakomite wykonanie. Przede wszystkim w sposób niezwykle sugestywny przedstawiono, jak ważny jest udział każdego obywatela w wyborach i jak wiele zależy od każdego obywatela – powiedział portalowi tvp.info senator PiS Jan Maria Jackowski.



Politycy PO w nieoficjalnych rozmowach twierdzą, że na tle spotu PiS filmik opublikowany przez sztab Koalicji Obywatelskiej pod koniec zeszłego tygodnia to „amatorszczyzna” i „fuszerka”. Występująca w nim rodzina narzeka, że 500 Plus to za mało, żeby godnie żyć, bo w aptece brakuje leków, a kolejki do lekarzy są bardzo długie.



W spocie występuje gwiazda disco polo Edyta Nawrocka, która nagrywała teledyski m.in. w prestiżowych kurortach nad Morzem Śródziemnym i chwaliła się w internecie zdjęciami z Malediwów. W filmiku mężem Nawrockiej jest mężczyzna znany m.in. z produkcji paradokumentalnych TVN.



– Platforma się nie popisała, przedstawiając fikcyjną rodzinę. Zawsze podkreślam, że trzeba rozmawiać z ludźmi na ulicy. Przez cały weekend rozmawiałem na ulicy z warszawiakami. To najlepsza metoda, by poznać odczucia społeczne – powiedział nam poseł PiS Zbigniew Gryglas.