Nie żyje Kornel Morawiecki, działacz opozycji demokratycznej w PRL i ojciec premiera. Poprosiliśmy polityków o wspomnienia marszałka seniora. – Był charyzmatyczną i heroiczną postacią opozycji antykomunistycznej w czasach PRL-u. Jego zaangażowanie, zdeterminowanie, siła i wola walki zasługuje na najwyższe uznanie, bo miał przeciwko sobie struktury totalitarnego państwa, cały aparat propagandowy i represji – powiedział portalowi tvp.info senator PiS Jan Maria Jackowski.

Poseł Paweł Grabowski na początku kadencji współpracował z Kornelem Morawieckim w klubie parlamentarnym Kukiz'15.



– Przede wszystkim należą się kondolencje panu premierowi i całej rodzinie Kornela Morawieckiego, marszałka seniora. To jest smutna informacja. Ja go zapamiętam dobrze. Był człowiekiem z dużym doświadczeniem życiowym i kartą opozycyjną. Walczył o zmiany w Polsce. Zawsze mówił o wolności i solidarności. Nawet swoje koło poselskie nazwał Wolni i Solidarni – stwierdził Grabowski.



Zbigniew Gryglas z PiS nie krył satysfakcji, że mógł wiele razy rozmawiać z Kornelem Morawieckim o Polsce. Wspominał też jego antykomunistyczną aktywność.



– To była heroiczna działalność. Nie godził się na zgniłe kompromisy z reżimową władzą. Walczył bardzo zdecydowanie. Także jego syn doświadczył represji. Był przecież wywleczony do lasu, grożono mu. Jako dziecko zapamiętał te brutalne sceny – mówił poseł PiS o premierze.

Z powodu działalności ojca przyszły szef rządu był wielokrotnie pobity przez służby PRL. Zdarzenie, o którym mówił poseł Gryglas miało miejsce, kiedy Mateusz Morawiecki miał 15 lat. Funkcjonariusze grozili mu bronią i kazali kopać własny grób.Kornel Morawiecki, który chorował na raka trzustki, był kandydatem do Senatu w okręgu łomżyńsko-suwalskim. Prawo i Sprawiedliwość nie wystawiło przeciwko niemu kontrkandydata.