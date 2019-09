Poszedł na randkę i ukradł sejf

Policjanci z Lublina zatrzymali 43-letniego mężczyznę, który podczas randki ukradł sejf z pieniędzmi. Poszkodowana oszacowała wartość skradzionego mienia na 11 tys. zł. Mężczyzna usłyszał już zarzuty.

Do zdarzenia doszło w mieszkaniu 31-latki. „Kobieta umówiła się z niedawno poznanym 43-letnim mężczyzną. Podczas spotkania oboje spożywali alkohol. W pewnym momencie 43-latek wyszedł niepostrzeżenie z mieszkania. Dopiero po jego wyjściu 31-latka zorientowała się, że z mieszkania zniknął sejf” – informują policjanci.



Kobieta złożyła zawiadomienie. Nieie była w stanie podać personaliów swojego znajomego.



Zajmujący się sprawą policjanci dotarli do nagrań z monitoringu, gdzie widoczny był sprawca. Na tej podstawie ustalili, że czynu tego dokonał mieszkaniec Lublina.



Mężczyzna usłyszał już zarzuty kradzieży. Grozić mu może teraz kara do 5 lat więzienia.

