Jechał prawie 240 km/h na S7. Tłumaczył, że „lubi tak jeździć”

Policjanci z Nidzicy zatrzymali 22–letniego kierowcę, który jadąc drogą ekspresową S7 znacznie przekroczył prędkość. Mężczyzna pędził 239 km na godzinę. Tłumaczył, że „lubi tak jeździć”.

Jak poinformowała w poniedziałek oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy sierż. Alicja Pepłowska w czwartek na trasie S7 w powiecie nidzickim zatrzymano do kontroli drogowej kierowcę, który jechał z prędkością 239 km/h. – To przykład kierowcy zupełnie pozbawionego wyobraźni i poczucia odpowiedzialności – oceniła policja.



Funkcjonariusze podczas służby pełnionej w radiowozie wyposażonym w wideorejestrator zauważyli na drodze S7 mercedesa pędzącego w kierunku Mławy. O godz. 20.10 na wysokości miejscowości Pawliki funkcjonariusze zatrzymali go do kontroli. Za kierownicą samochodu jadącego 239 km/h siedział 22-letni mężczyzna. Na pytanie o powód pośpiechu odparł, że „lubi tak jeździć”.



Za przekroczenie dozwolonej prędkości jazdy o 119 km/h na kierowcę mercedesa został nałożony mandat w wysokości 500 zł. Otrzymał także 10 punktów karnych.

#wieszwiecej Polub nas