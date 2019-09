Odnowione pomieszczenia domu samotnej matki zalane wodą. Ktoś ukradł krany

W nocy z niedzieli na poniedziałek nieznani sprawcy włamali się do remontowanej placówki Domu Samotnej Matki w Koszalinie. Ukradli elementy armatury i zostawili lejącą się wodę. Duża część wyremontowanych już pomieszczeń została zniszczona – podaje „Gość Niedzielny”. – Jesteśmy zdruzgotani – mówi ks. Tomasz Roda, dyrektor Caritas diecezjalnej.

– Zrobili to prawdopodobnie tylko po to, żeby ukraść kilka czy kilkanaście baterii od umywalek i wanien. Sposób, w jaki zostało to zrobione, świadczy o tym, że ktoś chciał to oddać na złom. W niektórych przypadkach używano bowiem młotka. Po zdemontowaniu baterii zaczęła wyciekać woda. Tak to wszystko zostawiono. Nie wiadomo, ile godzin woda lała się do całego budynku – mówi o prawdopodobnych powodach włamania i kradzieży Jacek Krzyżanowski, zastępca dyrektora Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, instytucji prowadzącej placówkę.



Na drugim piętrze zebrało się nawet kilka centymetrów wody, która ściekała przez sufity do niższych części budynku. Woda lała się także schodami aż do piwnicy niszcząc powłoki malarskie i podłogi.



– Pierwsze i drugie piętro były już praktycznie przygotowane do zamknięcia. Parter też w najbliższym czasie miał już być wykończony. Niestety, woda dostała się między płyty stropowe, które teraz zostały ponawiercane. Dopiero w najbliższych dniach będziemy wiedzieli, jak wielkie są straty. Kradzież kilkunastu baterii, które warte są może 2,5 tys. złotych spowoduje straty o wiele większe, liczone co najmniej w dziesiątkach tysięcy – dodaje wicedyrektor.



– Jesteśmy zdruzgotani. Każda kradzież jest przykra, ale kiedy dzieje się to w placówce świadczącej usługi pro bono, w tym przypadku dla samotnych matek, oburzenie jest jeszcze większe. Tym bardziej, że pieniądze na remont pochodziły przecież z dotacji publicznych oraz od zwykłych ludzi, którzy nas wpierali, wspierają i mam nadzieję, że nadal będą wspierać. Ktoś po prostu to wszystko podeptał – mówi ks. Tomasz Roda.



Na miejscu była już policja, która dokonała wstępnych oględzin.





#wieszwiecej Polub nas