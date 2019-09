Rzeź kangurów w Australii. Ktoś celowo rozjeżdżał zwierzęta na drodze

Australijska policja poszukuje kierowcy, który śmiertelnie potrącił 20 kangurów. Przypuszcza się, że sprawca celowo rozjeżdżał zwierzęta. Janine Green, wolontariuszka WIRES – organizacji ratującej dzikie zwierzęta – przyznała, że przez 20 lat pracy nie widziała takiej rzezi.

W sobotę wieczorem w Tura Beach w Australii doszło do rzezi kangurów. Kierowca samochodu rozjeżdżał napotkane zwierzęta.



W niedzielę rano mieszkańcy przeżyli szok. Przed swoimi domami zobaczyli zwłoki 20 kangurów, wśród których znajdowały się również małe torbacze.



Janine Green, wolontariuszka z WIRES przyznała, że w swojej dotychczasowej pracy nie spotkała się jeszcze z taką rzezią.



– Kangury są częścią tej społeczności, żyją tu od zawsze. Wszyscy są przyzwyczajeni do skaczących po ulicach kangurów. Kierowcy zwalniają na ich widok – powiedziała i dodała, że ta masowa egzekucja to coś niewyobrażalnego.



Australijska policja poszukuje sprawcy i apeluje do mieszkańców, aby każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje w tej sprawie, zgłosił się do odpowiednich służb.

#wieszwiecej Polub nas