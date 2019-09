Kidawa-Błońska obiecuje 6 proc. PKB na służbę zdrowia. Taką ustawę podpisano rok temu

Małgorzata Kidawa-Błońska zobowiązała się do zwiększenia wydatków na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB. Wicemarszałek Sejmu nie wspomniała jednak, że taki wzrost wydatków na ten cel zakłada ustawa podpisana przez prezydenta w sierpniu 2018 r. Kandydatka KO na premiera poinformowała też w poniedziałek, że nowym ministrem zdrowia w jej ewentualnym rządzie będzie Tomasz Grodzki. Ten polityk deklarował wcześniej, że pomysłem PO na szpitale jest ich prywatyzacja.

Kidawa-Błońska zapewniała, że Koalicja Obywatelska jest przygotowana i ma świetny zespół fachowców do tego, aby wprowadzać zmiany w zakresie ochrony zdrowia. – Ponieważ ten temat jest tak ważny, chciałam dzisiaj państwu przedstawić pierwszego ministra w moim rządzie: pana prof. Tomka Grodzkiego – powiedziała.



Jak podkreśliła, Grodzki „to nie tylko wybitnej klasy specjalista, nie tylko świetny naukowiec, ale także lekarz, który potrafi pracować z pacjentem, który rozumie pacjenta i doskonale wie, jak zreformować służbę zdrowia”. – Jestem bardzo dumna, że pan profesor przyjął moje zaproszenie – dodała Kidawa-Błońska.



Przypomnijmy, Tomasz Grodzki mówił w 2017 r., że szpitale należy sprywatyzować. „W mojej ocenie, zakaz prywatyzacji szpitali i uniemożliwienie ich komercjalizacji poprzez przekształcenie w spółkę, nie są właściwe. Kiedy Platforma Obywatelska odzyska władzę, zrobimy wszystko, aby wspomniane zakazy przestały obowiązywać” – zadeklarował Grodzki w listopadzie 2017 r. w rozmowie z „Menedżerem Zdrowia”.



Kidawa-Błońska podkreślała w poniedziałek, że zdrowie Polaków jest najważniejszym tematem, z jakim przyjdzie się zmierzyć. – Każda rodzina mająca dzieci, dorosłych czy starszych, musi wiedzieć, że trafi do szpitala, do lekarza i tam uzyska pomoc, będzie leczona – powiedziała. Zobowiązała się przy tym do zwiększenia wydatków na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB.

źródło: portal tvp.info, PAP

– My wiemy, jak to zrobić i to będzie zrobione. My nie opowiadamy jakichś wydumanych bajek. To da się zrealizować – oświadczyła Kidawa-Błońska.W sierpniu 2018 r. prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, dzięki której poziom nakładów publicznych na opiekę zdrowotną ma stopniowo rosnąć do 6 proc. PKB w 2025 roku. W 2018 roku na zdrowie ma być przeznaczone nie mniej niż 4,67 proc. PKB.