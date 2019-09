„Histeryczna próba obrony interesów”. Politolog komentuje apel b. prezydentów

To już histeryczna próba obrony jeszcze istniejących interesów postkomunistycznych w biznesie, polityce, sądownictwie i gospodarce. To obrona czegoś, co odchodzi. Co zostało mocno naruszone przez ostatnie cztery lata rządów – mówi w rozmowie z portalem tvp.info Artur Wróblewski. Politolog skomentował list, w którym byli prezydenci Polski apelują do niektórych kandydatów opozycji do Senatu.

Byli prezydenci Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski oraz Bronisław Komorowski napisali list otwarty, w którym zwrócili się do „przedstawicieli demokratycznej opozycji kandydujących do Senatu spoza wspólnej listy trzech opozycyjnych ugrupowań”.



„13 października nie czekają nas normalne wybory, lecz takie, które zadecydują, czy Polska będzie demokratycznym państwem prawa, czy też będzie nadal staczała się w kierunku autorytarnej dyktatury” – czytamy w piśmie.



Dalej w piśmie wezwano niektórych kandydatów opozycji, by zrezygnowali ze startu w wyborach do Senatu. „Znamy i rozumiemy motywy, którymi się kierujecie. Szanujemy Wasze prawo do przedstawienia wyborcom Waszych poglądów, pomysłów i osobistej gotowości ich realizacji w organach przedstawicielskich. I jednocześnie bardzo Was prosimy, byście w tych wyborach z tego prawa nie skorzystali” – napisali.



Zaapelowali też, do osób kandydujących spoza wspólnej listy opozycyjnej, aby swą energię, zaangażowanie i autorytet „oddali w służbę wyższego celu, jakim jest zwycięstwo opozycji”. „Prosimy Was, byście wsparli tę opozycję w jej obecnym kształcie. Byście w tym roku potrafili wznieść się ponad Wasze słuszne zamierzenia, możliwe do zrealizowania dopiero w warunkach pełnej demokracji” – piszą autorzy listu.



Poza trzema byłymi prezydentami pod listem podpisali się: Krystyna Janda, Maja Komorowska, Juliusz Machulski, Radosław Markowski, Adam Daniel Rotfeld, Wojciech Sadurski, Łukasz Turski, Ludwika Wujec, Henryk Wujec, Adam Zagajewski.

W rozmowie z portalem tvp.info politolog Artur Wróblewski komentując list b. prezydentów ocenia, że jego sygnatariusze „reprezentują siły postkomunizmu, które w akcie pewnej desperacji i histerii mobilizują się, by być może po raz ostatni w historii próbować bronić przeszłości po 1989 roku, która była cezurą miedzy komunizmem a postkomunizmem”.



– Jest to już histeryczna próba obrony jeszcze istniejących interesów postkomunistycznych w biznesie, polityce , sądownictwie i gospodarce. To obrona czegoś co odchodzi. Co zostało mocno naruszone przez ostatnie cztery lata rządów – mówi.



Dalej stwierdza – odnosząc się do osób świata kultury, które podpisały się pod listem – że „Maja Komorowska i Krystyna Janda to ludzie kultury, którzy reprezentują zawłaszczenie kultury”. – Jeśli chodzi o korzystanie ze środków publicznych, to utrata ich egzystencjalnych warunków, w postaci dotacji. Oni byli beneficjentami tych interesariuszy systemu, którzy tak jak córka Rzepińskiego są w różnych fundacjach – mówi.

Na koniec dodaje, że przed nami „historyczne wybory”. – To być może ostatni akt desperacji zachowania dawnych wpływów, które się kończą. Kolejne cztery lata rządów mogą ograniczyć jeszcze bardziej te wpływy – dodaje nasz rozmówca.