Rower bez koła i dziewczynka bez buta. „Pan Grzegorz urealnił 500 Plus” [WIDEO]

Prawo i Sprawiedliwość opublikowało w poniedziałek najnowszy spot wyborczy. Filmik zatytułowany „Nie śpimy, idziemy na wybory” pokazuje, jak może wyglądać Polska, jeśli wybory wygra PO. Czeka nas podniesienie podatków, praca do późnej starości, cięcia dochodów i likwidacja programów socjalnych – przekonuje PiS.

Spot wyborczy zaczyna się od sceny w mieszkaniu. Mężczyzna zasypia, siedząc przed telewizorem. Budzi się w białym pomieszczeniu i widzi przed sobą postać ubraną na biało (Janusz Rewiński).



Mężczyzna dowiaduje się, że znajduje się w urnie wyborczej, w której brakuje jego głosu.



Biała postać prowadzi zaskoczonego bohatera od drzwi do drzwi, żeby pokazać mu, jak może wyglądać Polska, jeśli wybory wygra PO.



Za pierwszymi drzwiami znajduje się dziecko z rowerkiem bez jednego koła i dziewczynka bez bucika. – Pan Grzegorz urealnił 500 Plus, pociął, podzielił, a większość zabrał – słyszymy.

– Mówił, że nie będzie nic zabierał – zauważa mężczyzna, a w odpowiedzi słyszy, że lider PO „dużo mówił”.

Za następnymi drzwiami ukazuje się dom z bardzo wysokimi schodami – jest to metafora podniesionych podatków.



– To jest „tyradło”. Tu ludzie pracują do utyranej śmierci, bo pan Grzegorz podniósł wiek emerytalny – mówi postać ubrana na biało.



Na koniec mężczyzna widzi „inną możliwość”. Za drzwiami znajduje się Polska pod rządami PiS. – Taka może być Polska. Gwarantują 500 Plus, obniżyli podatki i wiek emerytalny. Jest jeszcze wiele do zrobienia, ale Polacy nabrali wiatru w żagle. A wyborów nie wygrywa się leżąc na kanapie – słyszymy.





W tym momencie bohater budzi się w swoim pokoju i oznajmia żonie, że 13 października idą na wybory.