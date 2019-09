Trzaskowski twierdzi, że nie ma pieniędzy na 500 Plus. „To sianie zamętu”

Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski oznajmił, że brakuje pieniędzy na wypłaty 500 Plus w stolicy; zaapelował też o zwiększenie środków rządowych na ten cel. Jednak jak twierdzi strona rządowa, wszystko jest winą Trzaskowskiego, bo pieniądze zostały wypłacone. To ratusz nie dostarcza ich rodzinom. – To intencjonalne tworzenie zamętu przez Trzaskowskiego – komentuje senator PiS Konstanty Radziwiłł.

„Część mieszkańców stolicy skarży się, że wciąż nie otrzymała wypłat środków w ramach programu Rodzina 500 Plus. Okazuje się, że problem może być dużo poważniejszy niż się wydaje” – pisze DGP w piątek na swej stronie internetowej. „Dziennik Gazeta Prawna” cytuje pismo prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego z 13 września br., w którym informował premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra finansów, iż „aby zabezpieczyć wypłaty dla beneficjentów programu m. st. Warszawy do końca 2019 roku, należy zwiększyć plan [na okres sierpień - grudzień 2019] do wysokości 1,36 mld zł, tj. o kwotę 584 mln zł”.



W piśmie Trzaskowskiego – jak podaje „DGP” – zaznaczono, że obecny plan wydatków w wysokości około 776,9 mln zł „nie zabezpiecza potrzeb mieszkańców Warszawy w zakresie realizacji programu Rodzina 500 Plus i już we wrześniu br. zabraknie środków na wypłatę świadczeń dla rodziców”. „Jak dodał Trzaskowski, w chwili sporządzania wspomnianego pisma do premiera Warszawa miała do dyspozycji 109,6 mln zł, przy zapotrzebowaniu na środki na wrzesień w wysokości ok. 198 mln zł” – pisze gazeta.



Rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz wskazuje, iż „pieniądze Warszawa dostała na cały sierpień i na cały wrzesień”. „Nie wiem, skąd informacje z ratusza o brakujących środkach. Na pewno pieniądze na wszystkie wypłaty są zabezpieczone, środki są wypłacane w transzach zgodnie z harmonogramem. Jeszcze w tym tygodniu miasto dysponowało wolnymi środkami na koncie, więc nie wiemy, z czego wynika cały problem” – skomentowała rzeczniczka wojewody.



Ministerstwo Finansów poinformowało zaś, że „pieniądze na 500 Plus zostały przekazane do wojewodów zgodnie z planem”. „To wojewodowie kierują je szczebel niżej do samorządów, które wypłacają świadczenie wychowawcze. Ale zarówno z poziomu mazowieckiego urzędu wojewódzkiego, jak i nadzorującego go Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej słyszymy, że wszystko jest w porządku i wina leży stronie władz Warszawy” – pisze gazeta.

„Zgodnie z informacją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, wszystkie środki na realizację świadczeń we wrześniu zostały przekazane do 19 września tego roku we wnioskowanej przez Pana Prezydenta wysokości. Dotyczy to zapotrzebowania zgłoszonego przez m. st. Warszawa w wysokości ok. 67 mln zł (wniosek z 26 sierpnia), jak i kolejnego zwiększenia zapotrzebowania na wypłatę świadczeń 500+ w wysokości 35 mln zł (wniosek z 10 września)” – czytamy.



– Tego problemu w ogóle nie ma. Mówienie o nim to tworzenie wirtualnej rzeczywistości. Taka narracja prezydenta Trzaskowskiego podważa zaufanie do państwa. Środki na 500 Plus dla wszystkich dzieci są; samorządy bardzo dobrze obsługują ten program – komentował działania ratusza senator Konstanty Radziwiłł z PiS. – To intencjonalne tworzenie zamętu – dodał i zapewnił, że „budżet ma się dobrze, a problem tworzy miasto”.

