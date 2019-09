Zdrojewski z PO podzielił Polaków... ze względu na rodzaj posiadanej anteny TV

Polityk PO Bogdan Zdrojewski dzieli Polaków ze względu na rodzaj posiadanej anteny telewizyjnej. „Tam gdzie anteny nc+ (wyższe piętra) koalicja, partery bez anten: PIS (…). W środku sporo anten Polsatu. Tu interpretacja niezwykle precyzyjna: »będzie różnie«” – napisał minister kultury za rządów PO-PSL. Politycy, dziennikarze i internauci bardzo krytycznie odnieśli się do wpisów Zdrojewskiego. „Jeśli miało być śmiesznie, to wyszło żenująco i pogardliwie” – czytamy.

Kampania wyborcza zbliża się do końca, wybory parlamentarne już 13 października. Kandydaci wykorzystują ten okres do intensywnej pracy i wielu podróży po Polsce. Refleksją z jednej z wizyt pochwalił się polityk PO Bogdan Zrojewski.



„Dziś wizyta m.in w gminie Międzybórz. Wcześniej niewielkie osiedle przed Bierutowem. Spotykam sympatyczną rodzinę. Pytam o preferencje wyborcze. Pokazują okazały blok i wskazują na balkony: tam gdzie anteny nc+ (wyższe piętra) koalicja, partery bez anten: PIS” – napisał na Twitterze polityk.



„W środku sporo anten Polsatu. Tu interpretacja niezwykle precyzyjna: »będzie różnie«. Byłem pod wrażeniem. To jak wyjątkowo profesjonalny sondaż socjologiczny” – dodał.



Politycy, dziennikarze i internauci nie zostawili na byłym europośle suchej nitki.

Dzielenie ludzi ze względu na anteny telewizyjne lub ich brak. Wszystkiego można się spodziewać po kandydatach opozycji, ale tego jeszcze nie grali �� Wyjątkowo pogłębiona analiza �� A na poważnie - pogarda i tworzenie podziałów to znak firmowy ludzi z partii @SchetynadlaPO. https://t.co/Dtkzdg36co — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) September 29, 2019

Były minister kultury i jego analizy elektoratu. Pocieszające, że wyborcy PiS tylko bez anten a nie w lepiankach... A jeśli miało być śmiesznie to wyszło żenująco i pogardliwie �� pic.twitter.com/c9Qg1QMaX1 — Mateusz Magdziarz (@magdziarz_m) September 29, 2019

I ten Pan był Ministrem Kultury. https://t.co/tFDd4o9bqb — Andrzej Hrechorowicz (@a_hrechorowicz) September 29, 2019

Nie są w stanie wytrzymać bez pogardy dla wyborców konkurencyjnej partii. Genetycznie wkodowane poczucie lekceważącej wyższości wobec każdego kto myśli inaczej...



Na szczęście zapłacą za to 13 października!���� https://t.co/6VF2PvNo6B — Jacek Piekara (@JacekPiekara) September 30, 2019

Ten jeden wpis, jest jak podpis faceta o mentalności: fura, skóra i komóra.... Aż się wierzyć nie chce, że może być aż taka rozbieżność pomiędzy wykształceniem, a inteligencja.. https://t.co/oRQvbdYMXo — Anna Kwiecień������ (@Anna1Kwiecien) September 29, 2019

Geniusz i do tego intelektualna alternatywa dla Grzegorza a duch walki z szarańczą ten sam https://t.co/6WUYiWinlU — Sławomir Cenckiewicz (@Cenckiewicz) September 30, 2019

Były minister kultury, absolwent kulturoznawstwa i filozofii. Straszna popelina. https://t.co/dhrRhUxH2k — Stanisław Janecki (@St_Janecki) September 29, 2019

