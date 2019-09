„Jak rozpoczynaliśmy rządy, na zdrowie wydawano nieco ponad 70 mld, teraz to ponad 100 mld zł”

Jak rozpoczynaliśmy rządy, na zdrowie Polska wydawała niewiele więcej niż 70 mld zł, teraz to jest już ponad 100 mld zł – powiedział w programie „#Jedziemy” senator PiS, Konstanty Radziwiłł. Były minister zdrowia zadeklarował, że za kilka lat Polska na służbę zdrowia będzie przeznaczać 160 mld zł.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości został zapytany o sztandarowe pomysły Koalicji Obywatelskiej w kwestii służby zdrowia tj. skrócenie kolejek do specjalisty do 21 dni, oczekiwanie na SOR-ach do 60 minut i darmowe in vitro.



Zdaniem Radziwiłła nie są to fundamentalne kwestie związane z polskim systemem opieki zdrowotnej. – Poza tym trzeba podać mechanizm, jak się dochodzi do takich parametrów – stwierdził.



–Jeżeli chodzi o skrócenie kolejek, to my nieustannie te kolejki skracamy. Jeśli nawet nie wszystkie, to niektóre praktycznie w ogóle zlikwidowaliśmy. Przykładem działań w tych obszarach, gdzie kolejki były najdłuższe, najwięcej ludzi czekało (…) to m.in. operacji zaćmy, operacje ortopedyczne, ale również diagnostyka, można powiedzieć najważniejsza z punktu widzenia wykrywania najcięższych chorób, przede wszystkim onkologicznych – powiedział.

– To są obszary, w których realizujemy te świadczenia na bieżąco. Nie ma limitów, czyli każdy świadczeniodawca ma gwarancję, że każde następne świadczenie tego typu będzie zapłacone, bo na tym głównie kolejki polegają – dodał.Były minister zdrowia przyznał, że „bardzo intensywnie słucha” tego, co mówi się o służbie zdrowia. – Kilka dni temu, chyba z ust pana Grzegorz Schetyny, słyszałem: mówimy o skróceniu kolejek do 21 dni. No fakt, mówią, ale pytanie, czy nie jest to mowa-trawa – ocenił Radziwiłł. Jak dodał, „nie da się tego zrobić na zasadzie dekretu: „od jutra kolejki będą krótsze”.

– Trzeba stworzyć warunki i my je stwarzamy. To są pieniądze i kadry, to są główne elementy – zauważył.



Gość TVP Info został zapytany o to, czy wkładanie pieniędzy do obecnego systemu rozwiąże problemy ze służbą zdrowia.



– Oczywiście nie rozwiąże, ale jest warunkiem tego rozwiązania. Bez tego nie da się tego rozwiązać. Polska służba zdrowia jest tradycyjnie bardzo biedna, mimo że wydajemy na nią bardzo dużo pieniędzy, ale w stosunku do potrzeb, na pewno jest to za mało – stwierdził.



– Przypominam, że od początku 2018 roku obowiązuje „ustawa 6 procent”, jeszcze mojego autorstwa. Ona gwarantuje, że z każdym kolejnym rokiem środków będzie więcej. Jeżeli mówimy, że za kilka lat to będzie dwa razy więcej niż w 2014 r. to nie jest zapowiedź pusta, tylko to jest coś, co wynika z tego, jak ta ustawa działa. Ona prowadzi do tego, że w przyszłym roku będzie to prawdopodobnie więcej niż 5 proc. PKB, w kolejnych latach będzie jeszcze więcej – powiedział.





Radziwiłł zauważył, że gdy PiS rozpoczynało rządy, na zdrowie Polska „wydawała niewiele więcej niż 70 mld zł”. – Teraz to jest już ponad 100 mld zł, a na koniec dziesięcioletniego okresu wchodzenia w życie tej ustawy, bo ona wchodzi co roku na kolejny szczebel, będzie to 160 mld zł. To na prawdę będzie rewolucja, już jest – oznajmił.