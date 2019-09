Pożar w chińskiej fabryce. Nie żyje kilkanaście osób

19 osób zginęło w pożarze, jaki wybuchł w fabryce w prowincji Zhejiang na wschodzie Chin – podały w poniedziałek lokalne władze. W kraju obowiązują zwiększone środki ostrożności, mające zagwarantować, że żaden wypadek nie przyćmi obchodów rocznicy powstania ChRL.

Ogień pojawił się w niedzielę po południu w fabryce należącej do firmy Ruiqi produkującej artykuły codziennego użytku. Walka z pożarem trwała ponad półtorej godziny. Władze zapewniły, że pożar nie wyrządził szkód środowisku naturalnemu.



W sprawie przyczyny zdarzenia wszczęto dochodzenie.



Przed wtorkowymi obchodami 70. rocznicy proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej w kraju zwiększono środki bezpieczeństwa, aby – jak pisze agencja dpa – żadne tragedie nie przyćmiły rocznicowych obchodów.



Wypadki przemysłowe są jednak w Państwie Środka na porządku dziennym z uwagi na niestosowanie się do obowiązujących przepisów oraz niedostateczny nadzór spowodowany przez powszechny nepotyzm – pisze dpa. W sobotę Chiny dotknęła jeszcze inna tragedia. W Yixingu w sąsiedniej prowincji Jiangsu doszło do wypadku autobusu, w którym życie straciło 36 osób.

