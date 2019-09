Publicysta o marszach równości: Przyspieszony kurs ideologii LGBT; protestuję

– Gdyby te informacje się potwierdziły, a rozumiem, że zobaczymy jeszcze ten materiał, to mnie by to nie zdziwiło, dlatego że wielokrotnie w różnych materiałach filmowych z różnych miast i miasteczek widać było te same twarze – stwierdził w programie „Strefa starcia” grafik i publicysta Cezary Krysztopa. Gość TVP Info komentował nagrania, które pod przykryciem wykonali dziennikarze programu „Alarm!” w trakcie spotkania z organizatorami marszów równości.

– Oczywistym jest, że (…) swego rodzaju inżynierowie społeczni, którzy takie przemiany społeczne w różnych krajach Europy zachodniej przeprowadzili, obecnie usiłują przeprowadzić Polakom taki przyspieszony kurs ideologii LGBT. Są z tym związane ogromne pieniądze. Są organizacje, które robią nawet – wręcz otwarcie – Polakom swego rodzaju pranie mózgu, które ma ich przekonać o tym, że dotychczasowe konserwatywne wartości, którymi – mam wrażenie – większość Polaków się kieruje, to jest niewłaściwy kierunek – komentował Krysztopa.



Jak zauważył publicysta portalu Tysol.pl, marsze równości są częścią szerszego zjawiska, które dotyka również sferę religii oraz tradycyjny model rodziny.



– Z jednej strony mamy w związku z tym ataki na Kościół – one oczywiście czasami się posługują jakimiś prawdami, czasami półprawdami, a czasami zupełnymi kłamstwami. Z drugiej strony, ci wszyscy, którzy próbują to przeprowadzić, usiłują nas przekonać, że my nie umiemy wychowywać dzieci, tylko jakieś organizacje, które kiedyś być może mogą działać na poziomie państwowym, będą nam wychowywać dzieci. Otóż ja, jako ojciec dwóch synów, nie zgadzam się na to – podkreślił Krysztopa.





