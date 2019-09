Wady w systemie do głosowania gdańskiego ratusza. Urząd nie widział problemu

– Urząd miasta tłumaczył się w następujący sposób: To, że nasz system dopuszcza nieuprawnione głosy nie oznacza, że my jako miasto zakładamy, że ludzie będą z tej luki korzystali – stwierdził w programie „Strefa starcia” kandydat PiS do Sejmu Tomasz Rakowski, opisując gdańską aferę z głosowaniem nad budżetem obywatelskim.

Redaktor Krzysztof Koprowski z portalu trójmiasto.pl, ujawnił poważne wady w systemie głosowania nad budżetem obywatelskim w Gdańsku, który ma do rozdysponowania w sumie 18,5 mln złotych. Urząd miejski nie zapowiedział żadnych korków odnośnie naprawy luk bezpieczeństwa w systemie, za to zagrożono wejściem na drogę prawną w stosunku do dziennikarza.



– Sytuacja wyglądała w następujący sposób. Dziennikarz głosując w budżecie obywatelskim wypełnił formularz elektroniczny na stronie miasta Gdańska, gdzie podał swoje imię, nazwisko oraz PESEL i w imieniu popełnił literówkę. Formularz przeszedł – przypomniał Rakowski.



– To go tknęło i postanowił wypełnić formularz jeszcze raz wpisując PESEL jakiegoś znajomego i podając zupełnie inne dane w tym formularzu i ten formularz również przeszedł. Okazało się więc, że do tego, żeby zagłosować nad budżetem obywatelskim w systemie, który dysponuje kwotą 18 mln złotych – rozdysponowuje te środki – wystarczyły numery PESEL – stwierdził kandydat do Sejmu.



– On to opisał – to jest jego obowiązek dziennikarski – i spotkał się z automatyczną reakcją urzędu miasta odnośnie tego, że zostanie podany do prokuratury za to, że – i to jest ważne – bezprawnie użył numeru PESEL p. Dulkiewicz, która mówiła, że rzekomo zagłosowała, natomiast okazało się, że tego głosu nie oddała – stwierdził kandydat PiS.



– Sam dziennikarz stwierdził, że są to standardy białoruskie, no i trudno się tutaj z nim nie zgodzić, natomiast jego przełożony – redaktor naczelny portalu trójmiasto.pl, który ten skandal opisał – bardzo szybko posypał głowę popiołem, przeprosił panią prezydent, a pani prezydent następnego dnia łaskawie te przeprosiny przyjęła i powiedziała, że wycofuje się z drogi prawnej – zauważył.



Tomasz Rakowski przypomniał również sytuację sprzed paru miesięcy, gdy cała Polskę obiegły zdjęcia z jednego z dyskontów, gdzie prezydent Dulkiewicz w towarzystwie ochroniarzy kupowała alkohol.



– Pół roku temu pani Dulkiewicz mocno zaprotestowała w sytuacji, kiedy ten sam portal wypuścił informację o tym, jak p. Dulkiewicz robiła zakupy w jednym z dyskontów. Dziennikarz, który ten materiał upublicznił na swoim prywatnym koncie twitterowym bardzo szybko musiał się pożegnać z pracą też w portalu trójmiasto.pl – stwierdził kandydat.





