Rakowski: PO dla służby zdrowia miało jedno rozwiązanie – prywatyzację i „kręcenie lodów”

– We wszystkich programach PiS w centrum stoi zawsze człowiek. Człowiek, któremu ma się żyć po prostu lepiej. Natomiast po drugiej stronie, w tej alternatywie, którą prezentuje PO – w tym wypadku, jeśli chodzi o naprawę służby zdrowia – mieliśmy do czynienia z jednym tylko rozwiązaniem, czyli z prywatyzacją służby zdrowia, na której będzie robiony „lód”, jak to mówiła p. Sawicka – stwierdził w programie „Strefa starcia Tomasz Rakowski. Kandydat do Sejmu RP z listy PiS w Gdańsku komentował propozycję „5 dla zdrowia”, przedstawioną przez liderów PiS na konwencji w Opolu. – Po tej stronie mamy partię, ugrupowanie, które jest skuteczne, które już dowiodło swoimi programami i swoim działaniem, że jest w stanie realizować trudne reformy. Po drugiej stronie zaś mamy ludzi, którzy na pracy publicznej i władzy, do której dochodzą, chcą robić interesy tylko dla siebie i w centrum stawiają człowieka, ale człowieka PO – przekonywał kandydat.

