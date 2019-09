Wicemarszałek Sejmu z zakazem wjazdu do Rosji. Dowiedziała się o tym wjeżdżając na Białoruś

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska ma zakaz wjazdu do Federacji Rosyjskiej. O sprawie dowiedziała się przekraczając granicę z Białorusią, gdy poinformował ją o tym białoruski strażnik. – Była to swego rodzaju manifestacja – komentuje sytuację w rozmowie z portalem tvp.info sama Gosiewska.

Jak mówi wicemarszałek Sejmu, strażnik chciał nawet sprawdzać bagażnik wiozącego ją samochodu, mimo że było to auto konsula generalnego. Również sam konsul jechał razem z nią.



– Sam fakt nie jest dla mnie zaskoczeniem, natomiast sposób, w jaki się o tym dowiedziałam już tak. Jest dziwne, że wjeżdżając na Białoruś jestem przetrzymywana przez ponad pół godziny zupełnie bez sensu, moje dokumenty są sprawdzane, wypytuje się mnie w jakim celu jadę na Białoruś, w które miejsce i jak długo będę przebywać, po to tylko żeby na koniec, po jakichś konsultacjach, poinformować mnie, że oczywiście na Białoruś to jak najbardziej, ale panowie mają obowiązek poinformować mnie również o tym, że do Federacji Rosyjskiej wjechać nie mogę, ponieważ obowiązuje mnie tam zakaz wjazdu – powiedziała Gosiewska.



Jak dodała, Mińsk był poinformowany o przyjeździe oraz o miejscach, w których będzie przebywać.



– Była to swego rodzaju manifestacja, podobnie jak odmówienie zgody na pobyt dla dwóch nauczycieli w Grodnie. Jest to niepokojące – stwierdziła.



Gosiewska stwierdziła, że na chwilę obecną nie wiadomo, jakie kroki podejmie w związku z sytuacją polski MSZ.

#wieszwiecej Polub nas

– Miałam na Białorusi szereg umówionych spotkań, które były ważniejsze niż rozważanie ewentualnych kroków, jakie powinien podjąć polski MSZ. Pewnie jutro będzie to wyjaśniane – powiedziała.Niezależnie od tych uciążliwości Gosiewska mówi, że jest zadowolona, że była z wizytą u mieszkających na Białorusi Polaków, odwiedziła groby bohaterów obrony Grodna i innych żołnierzy poległych w 1939 r. oraz w latach 1919-1920.

Wicemarszałek Sejmu wzięła w niedzielę udział w rozpoczęciu roku szkolnego w polskiej szkole społecznej w Wołkowysku na Grodzieńszczyźnie, prowadzonej przez nieuznawany przez władze w Mińsku Związek Polaków na Białorusi (ZPB). Wcześniej w niedzielę Gosiewska odwiedziła wraz z przedstawicielami ZPB i polskimi dyplomatami z Mińska i Grodna miejsca pamięci na Grodzieńszczyźnie.

Wicemarszałek Sejmu @MMGosiewska na cmentarzach w Grodnie, Indurze, Brzostowicy i Wołkowysku oddała hołd poległym w 1920 i 1939, w tym Obrońcom Grodna w 80. rocznicę obrony miasta. Uczestniczyła w rozpoczęciu roku szkolnego w szkole społecznej przy ZPB @AngelikaBorys w Wołkowysku pic.twitter.com/i2VPQHfHAs — Artur Michalski (@michalski_artur) September 29, 2019

źródło: Portal TVP.Info

W ostatnich dniach dwójka polskich nauczycieli z Polskiej Szkoły Społecznej im. Króla Stefana Batorego została zmuszona do opuszczenia Białorusi. Decyzję podjęło MSW Białorusi, nie przedłużając im prawa pobytu.