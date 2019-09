„Marzenia są spełnione”. 12-letnia Wiktoria Gabor będzie reprezentować Polskę na Eurowizji Junior

12-letnia Wiktoria Gabor z Krakowa będzie reprezentować Polskę w konkursie Eurowizja Junior. Nastolatka brawurowym wykonaniem piosenki „Superhero” oczarowała publiczność w studiu i widzów przed telewizorami i wygrała tegoroczną edycję programu TVP „Szansa na sukces”.

– Marzenia są spełnione. Dziękuję fanom za smsy i rodzinie, że wspierają mnie od początku. To fani i moja rodzina pomogli mi najbardziej – powiedziała bardzo przejęta, bezpośrednio po finale „Szansy na sukces”, Wiktoria Gabor w rozmowie z TVP Info.



Zwycięstwo w „Szansie na sukces” oznacza, że to właśnie Wiktoria będzie reprezentować Polskę 24 listopada na konkursie Eurowizji Junior w Gliwicach. Tegoroczna edycja odbędzie się w Polsce dzięki Roksanie Węgiel, która podczas Eurowizji Junior w Mińsku, utworem „Anyone I Want To Be” podbiła serca widzów i jurorów. Choć, jak przyznał prezes TVP, Jacek Kurski, przyznanie Polsce prawa do organizacji „nie było takie oczywiste, bo tylko pięć na 16 krajów zwycięzców organizowało wydarzenie w następnym roku”.



Szef Telewizji Polskiej pogratulował laureatce, jak również jej konkurentkom, Gabrieli Katzer i Nikoli Fiedor. – Wspaniała rywalizacja, żałuję że nie możemy wysłać wszystkich trzech dziewczyn – wyznał Jacek Kurski.



Jak dodał, po przyznaniu Polsce prawa do organizacji konkursu Eurowizji Junior postanowił, że to publiczność zdecyduje o zwycięzcy.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info

– Liczba uczestników sondy smsowej była gigantyczna: setki tysięcy ludzi. Serdecznie państwu dziękuję za udział i uspołecznienie wyboru naszej kandydatki – powiedział.– Wręczając Wiktorii Gabor przepustkę do reprezentowania Polski chcę powiedzieć, że jeszcze się nie zdarzyło, by kraj gospodarz wygrał Eurowizję, ale nie jest nigdzie powiedziane, że to się nie może zdarzyć pierwszy raz. I życzę żeby to się zdarzyło – mówił prezes TVP.