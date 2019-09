Kornel Morawiecki został wyróżniony za odwagę i poświęcenie

Kornel Morawiecki otrzymał w niedzielę Drzwi do Wolności podczas gali finałowej na XI Festiwalu Filmowym „Niepokorni Niezłomni Wyklęci” w Gdyni. Wyróżnienie przyznawane jest za odwagę i poświęcenie dla bohaterów podziemia niepodległościowego i solidarnościowego.

Drzwi do Wolności to wyróżnienie przyznawane – jak podali twórcy festiwalu – „za odwagę oraz poświęcenie bohaterom wspierającym działaczy i liderów podziemia niepodległościowego oraz solidarnościowego jak również osobom, które w niezłomny sposób propagują ideę wolności”.



Działaczka Solidarności w latach 80., także Solidarności Walczącej, reżyser filmowa Maria Dłużewska podkreślając, że Kornel Morawiecki – ważna postać w historii, gdy Polska była zniewolona przez władze komunistyczne – „nie uchylał drzwi do wolności, lecz je wyważał”.



Solidarność Walcząca, której liderem był Kornel Morawiecki, okazała się jedną z najbardziej radykalnych i najskuteczniej zakonspirowanych organizacji opozycyjnych w latach PRL. Za wyróżnienie dla Kornela Morawieckiego podziękowali także posłanka Małgorzata Zwiercan i dawny działacz opozycji w PRL Andrzej Kołodziej.



Wyróżnieniem Drzwi do Wolności pośmiertnie uhonorowano także m.in. św. Urszulę Ledóchowską (1865-1939) – znaną z poświęcenia dla innych, zwłaszcza dla dzieci, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego (urszulanek szarych) oraz 89-letni Marian Całko – działacz powojennej konspiracyjnej grupy harcerskiej „Młoda Polska”; od 1950 r. więzień polityczny, m.in. w obozie w Jaworznie – znanym z bardzo trudnych warunków. Drzwi do Wolności otrzymał także ks. Jan Sikorski – kapelan internowanych działaczy Solidarności podczas stanu wojennego; wyróżnienie wręczył mu były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.



Drzwi do Wolności przyznano także twórcom mającego niedawno premierę filmu „Legiony” – odebrali je Maciej Pawlicki, Tomasz Łysiak i Adam Borowski. Wyróżnienie to przyznano również wielu innym osobom, w tym działaczom opozycji przed 1989 r. z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

