„Mówmy to procesowo bezpiecznie”. Liderzy Konfederacji mieli omawiać nielegalny transfer środków

„Ile zostanie włożone przez partię KORWiN do wspólnego kotła Konfederacji na kampanię centralną? – 2,5 miliona”. Tak liderzy Konfederacji negocjowali udział partii KORWiN w kosztach kampanii wyborczej. Nagrania ujawnił portal fakt.pl. Zdaniem portalu może chodzić o nielegalną operację finansową, jaką jest przekazanie środków z państwowej subwencji dla partii politycznej na rzecz innego podmiotu.

Według portalu fakt.pl rozmowa, której fragment opublikowano, odbyła się 17 czerwca 2019 r. w siedzibie partii KORWiN przy ul. Pięknej w Warszawie. Całość nagrania trwa półtorej godziny. Opublikowano dziewięciominutowy fragment.



W spotkaniu mieli brać udział Janusz Korwin-Mikke (KORWiN). Marek Jakubiak (Federacja Liroy-Jakubiak), działacze Ruchu Narodowego Robert Winnicki, Krzysztof Bosak i Michał Wawer, Maciej Maciejowski i Paweł Dulski, którzy reprezentowali stowarzyszenie Skuteczni oraz Kaja Godek. Uczestnicy spotkania mieli potwierdzić dziennikarzom swój udział. Jeden z nich, jak pisze fakt.pl, określił rozmowy o finansach mianem oburzających.



Partii KORWiN po uzyskaniu w wyborach w 2015 r. 4,76 proc. przysługiwała subwencja z budżetu państwa (próg powyżej którego jest ona przyznawana wynosi 3 proc.). W trakcie uwiecznionej na opublikowanym fragmencie nagrania rozmowy Janusz Korwin-Mikke sugerował gotowość przekazania całości ewentualnej subwencji na cele kampanii Konfederacji.

Ewentualnej, ponieważ uczestnicy spotkania nie byli pewni, czy KORWiN otrzyma subwencję. Pięć miesięcy wcześniej uprawomocniło się bowiem postanowienie sądu o odmowie rejestracji partii, co wiązało się z wstrzymaniem subwencji. Ponowna rejestracja partii KORWiN, która nastąpiła w maju, była jeszcze nieprawomocna.Po założeniu, że partia otrzyma subwencję negocjatorzy zaczęli ustalać wielkość przekazywanej kwoty.: – 2 miliony złotych możemy dać: – To jest więcej, niż 2 miliony, bo to jest 2 zaległych i 2 następnych przecież.: – Milion, milion zaległy.: – Milion zaległy i 2, to 3 razem.

Janusz Korwin-Mikke: – Zaraz, zaraz, chwileczkę. Kto może dokładnie policzyć, ile to będzie.



Maciej Maciejowski: – To będzie razem 4.



Po krótkiej chwili Robert Winnicki precyzuje pytanie: – Ile zostanie włożone przez partię KORWiN do wspólnego kotła Konfederacji na kampanię centralną?



Janusz Korwin-Mikke: – 2,5 miliona.



Paweł Dulski: – Przestrzegam przed używaniem takiej retoryki. Mówmy to jakoś tak...



Maciej Maciejowski: – Procesowo bezpiecznie.



Według fakt.pl uczestnicy rozmowy mieli świadomość, że transakcja, którą omawiają jest nielegalna. Portal cytuje wypowiedź Krzysztofa Lorentza, dyrektora zespołu kontroli finansowania partii politycznych w Państwowej Komisji Wyborczej.



– Partia może finansować działalność wyłącznie z utworzonego przez siebie komitetu wyborczego. Zgodnie z ustawą o partiach politycznych, środki z subwencji mogą być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe partii, a takim nie jest finansowanie innej partii ani innego podmiotu – powiedział Lorentz.



Za złamanie ustawy o partiach politycznych i prawa wyborczego może grozić od 1 do 100 tys. zł grzywny i do 2 lat pozbawienia wolności.



Janusz Korwin-Mikke, którego głos słychać na nagraniu, miał zapewnić, że nie prowadził takich rozmów.