Niemiecki sąd: Określenie „faszysta” to naruszenie godności, ale polityka AfD można tak nazywać

Lider radykalnego skrzydła nacjonalistycznej Alternatywy dla Niemiec (AFD), Bjoern Hoecke może być nazywany faszystą – orzekł niemiecki sąd administracyjny. Sąd uznał, że określenie „faszysta” faktycznie może stanowić naruszenie godności, ale w odniesieniu do Hoeckego bazuje ono na faktach, które można zweryfikować.

Wyrok stanowi finał przeprowadzonego w trybie pilnym procesu wytoczonego przez organizatorów antyrasistowskiej demonstracji miasto Eisenach w Turyngii we wschodnich Niemczech. Chcieli oni zarejestrować zgromadzenie pod nazwą „Protest przeciwko rasistowskiej AfD, a zwłaszcza przeciwko faszyście Hoeckemu”.



Ratusz w Eisenach odmówił rejestracji zgromadzenia nakazując usunięcie słowa „faszysta”. Urzędnicy magistratu ocenili, że narusza to dobra osobiste polityka i zagraża porządkowi publicznemu. Wnioskodawcy nie zgodzili się z decyzją i zaskarżyli ja do sądu. Ten przyznał im rację, choć skład sędziowski przyznał, że określenie „faszysta” może stanowić naruszenie godności.



„W politycznej konfrontacji opinii przesadzone i uogólniające określenia przeciwnika są jednak do przyjęcia, tak jak ostre, drastyczne i niegrzeczne sformułowania, które w gorączce sporu zdają się być zwykłym, niestosownym tonem” – uznał sąd.



W uzasadnieniu sędziowie wskazali, że jeśli takie określenia padają „w ramach intelektualnego sporu, który toczy się wokół spraw dotyczących ogółu, przez co służy możliwości wyrobienia sobie opinii”, to nadrzędne jest prawo do wolności wypowiedzi.



W zaskarżeniu powołano się na wypowiedzi Hoeckego mające zdaniem autorów wydźwięk rasistowski, takie jak o „śmierci narodu poprzez podmianę ludności”, „toczonych gangreną” członkach, od których trzeba uwolnić Niemcy czy „strażniku, który silną ręką musi uprzątnąć chlew (wyrzucić gnój)”.

Sąd administracyjny uznał, że w odniesieniu do Hoeckego określenie „faszysta” jest umotywowane faktami, które można zweryfikować.Bjoern Hoecke to dość prominentny polityk Alternative für Deutschland. Jest szefem klubu parlamentarnego AfD w parlamencie lancowym w Turyngii i jednym z dwóch przewodniczących lancowych struktur partii.Jego działalność staje się jednak problemem dla Alternatywy dla Niemiec. Stanął on na czele nieformalnej frakcji skupiającej radykalniejszych działaczy. Część polityków AfD dystansuje się od Hoeckego, niewykluczony jest nawet rozłam w partii.