Prezes PiS: Mamy ogromny wzrost środków, które służą polityce społecznej, rodzinie. To 85 mld zł

Prowadzimy rozsądna politykę gospodarczą i odnosimy sukcesy – powiedział w niedzielę w Koszalinie prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wskazał też, że „mamy wzrost środków, które służą polityce społecznej, głównie rodzinie”. – To jest ogromny wzrost, o 85 mld zł – mówił prezes PiS.

Podczas niedzielnego spotkania wyborczego w Koszalinie prezes PiS zwrócił uwagę, że w niektórych mediach pojawiają się zarzuty prowadzenia przez rząd nieodpowiedzialnej polityki gospodarczej.



– Chciałem powiedzieć, że wszystkie te opowieści, które opierają się na sączeniu takiego przeświadczenia, że my prowadzimy jakąś politykę rozdawnictwa, politykę nieodpowiedzialną, są całkowicie bezpodstawne – oświadczył Kaczyński.



Prezes PiS zwrócił też uwagę, że w ostatnich dniach Agencja Fitch utrzymała rating Polski na poziomie „A-”.



– Jednocześnie agencja podkreśliła, że nasza gospodarka opiera się na mocnych podstawach, silnym systemie bankowym i rozsądnej polityce gospodarczej – wskazał Kaczyński.



– Tak, my prowadzimy rozsądną politykę gospodarczą i mimo wszystko odnosimy sukcesy – dodał.

Kaczyński wskazywał, że przed rządem Zjednoczonej Prawicy „rządzili tacy, którzy nie traktowali władzy poważnie, a państwo było teoretyczne, tekturowe”.



– To było państwo było, jak to mówił mój śp. brat (Lech Kaczyński) słabe wobec silnych, silne wobec słabych, tak to wyglądało i tak wyglądała ta polityka – mówił prezes PiS.



Dodał, że obecny rząd potraktował władzę poważnie. – Poważnie rządziliśmy i ci, którzy stali u sterów władzy, u sterów rządu, mówię tu o Beacie Szydło i Mateuszu Morawieckim, bardzo ciężko pracowali i pracują. Bardzo ciężko pracował rząd, pracował klub parlamentarny i to przyniosło efekty we wszystkich właściwie dziedzinach – powiedział.



Wskazał, że „mamy wzrost środków, które służą polityce społecznej, głównie rodzinie”. – To jest ogromny wzrost, o 85 mld zł. O tyle więcej wydajemy w tej chwili na politykę rodzinną. Jesteśmy w tym zakresie w czołówce Europy. (...) Mogliśmy zwiększyć środki na kulturę, oświatę, na siły zbrojne. Mogliśmy uczynić bardzo wiele, po to, by stan polskiego społeczeństwa, polskiego państwa się umocnił – podkreślił prezes PiS.



– Każdy musi przyznać, że spełniliśmy to, co żeśmy zapowiedzieli przed wyborami i spełniliśmy także to wszystko, co zapowiedzieliśmy już po wyborach, choćby przed wyborami samorządowymi i europejskimi – mówił podczas konwencji w Koszalinie prezes PiS Jarosław Kaczyński.