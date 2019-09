Filip I: Belgia jest wdzięczna Polsce. Dziękujemy wam Polacy

Chciałbym oddać hołd tym, którzy przelali krew za nas. Belgia jest wdzięczna Polsce. Dziękujemy wam Polacy - mówił król Belgów Filip I w niedzielę na uroczystościach w Lommel, gdzie pochowani są żołnierze 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka.

Król Belgów w swoim przemówieniu podkreślił, że w ciągu sześciu lat II wojny światowej życie straciło ponad 6 mln Polaków, a 5 mln obcokrajowców zginęło na polskiej ziemi. Jak mówił, ludność kraju została zdziesiątkowana, terytorium okrojone, a system polityczny nielegalnie zmieniony.



– Jednak, gdziekolwiek było to możliwe, wasi rodacy kontynuowali walkę, dokonując wszędzie aktów odwagi. W swoim własnym kraju utworzyli największy ruch oporu w całej okupowanej Europie. A poza krajem, Polska utworzyła różne korpusy armii, które z wytrwałością i determinacją brały udział w niektórych największych bitwach o wyzwolenie – mówił Filip I.



Przypomniał, że cztery lata temu odwiedził Muzeum Powstania Warszawskiego. W tym powstaniu – jak mówił – ludność miasta stanęła przeciwko nazizmowi w nierównej walce.



– Całe miasto zostało zrównywane z ziemią, a ponad milion mieszkańców zabitych lub deportowanych – wskazał król.



W tym samym czasie – jak mówił – Polacy brali udział w wyzwalaniu Belgii.



– Dzisiaj, wraz z wami, chciałbym oddać hołd tym, którzy przelali krew za nas. Wasi rodacy, którzy są pochowani tu w Lommel, należeli do 1. Dywizji Pancernej, która powstało krótko po nazistowskiej inwazji i był organizowana w Wielkiej Brytanii. Licząca 15 tys. żołnierzy dywizja przedostała się przez kanał La Manche w lipcu, aby we wrześniu 1944 roku wyzwalać belgijskie miasta – zaznaczył.



– Belgia jest wdzięczna Polsce. Dziękujemy wam Polacy – powiedział Filip I wypowiadając ostatnie zdania po polsku.

#wieszwiecej Polub nas