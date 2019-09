Lider Obywateli RP za aborcją w 9. miesiącu ciąży. „Jeśli ktoś się decyduje, to ma powód”

Aborcja powinna być dozwolona nawet w dziewiątym miesiącu ciąży – uważa lider Obywateli RP i kandydat do Senatu Paweł Kasprzak. – Jeśli ktoś się na takie coś decyduje, to znaczy, że ma dobry powód – mówi znany działacz opozycji.

Na Twitterze pojawił się materiał filmowy, na którym Kasprzak komentuje kanadyjskie prawo aborcyjne, które zezwala na zabicie dziecka praktycznie aż do momentu urodzin.



– Ta sytuacja braku regulacji pozwala przeprowadzać aborcję np. w 8-9 miesiącu ciąży. Ja się za tym opowiadam nawiasem mówiąc, bo jeśli ktoś się na takie coś decyduje, to znaczy, że ma , przepraszam, dobry powód. To znaczy coś się dzieje, co uzasadnia tak dramatyczną decyzję – mówi lider Obywateli RP.



– I kanadyjskie prawo, bądź też brak prawa dokładniej mówiąc, wychodzi z założenia, że to jest sprawa tych ludzi – kobiety i lekarza. Jeśli zechcą dopuścić do rozstrzygania tej sprawy i podejmowania decyzji kogokolwiek w rodzaju sprawcy tej ciąży, to też jest ich decyzja. Ja myślę, że to jest jedyne zdrowe podejście – dodaje.

Poważny kandydat��Paweł Kasprzak popiera aborcje w 8. i 9. miesiącu życia, no bo przecież ktoś miał powód. #KasprzakRezygnuj #DobryCzasDlaPolski #Konfederacja pic.twitter.com/L2OXqNP38l — Rozsądny Konserwatysta �������� (@ReformaPiS) September 27, 2019

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Twitter

Paweł Kasprzak jest liderem antyrządowego ruchu Obywatele RP. Za swoją działalność w latach 2016–2017 Paweł Kasprzak został wybrany Człowiekiem Roku „Gazety Wyborczej” 2017 w kategorii „Społeczeństwo Obywatelskie”. Obecnie Kasprzak kandyduje do Senatu w proteście przeciwko kandydaturze Kazimierza Ujazdowskiego, który ma wystartować z list Koalicji Obywatelskiej w jednym z warszawskich okręgów.