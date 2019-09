Nasze wyobrażenia o aniołach są prawdziwe? „Myślimy o nich jak o postaciach z bajek. Prawda jest inna”

– Przyznajmy szczerze. Kiedy myślimy o aniołach, myślimy o nich czasem tak jak o bohaterach bajek dla dzieci. Nic bardziej błędnego – mówi w rozmowie z TVP Info ks. Grzegorz Michalczyk, duszpasterz środowisk twórczych. W środę, 2 października, będziemy wspomnienie śś. Aniołów Stróżów. Ten dzień przypomina nam o naszych nadprzyrodzonych towarzyszach, którzy strzegą nas od momentu zaistnienia naszego życia.

Wielką czcią otaczał aniołów św. Franciszek z Asyżu. Najwięcej wiadomości o pobożności Biedaczyny z Asyżu w odniesieniu do aniołów przekazał jego pierwszy biograf, Tomasz z Celano. „Z największym afektem czcił aniołów, którzy stoją przy nas w walce, i którzy razem z nami przebywają pośród cienia śmierci” – pisał.



Św. Franciszek mawiał, że „wszędzie trzeba czcić tak dostojnych towarzyszy, a nie tylko wzywać jako stróżów”. Wskazywał, że „najwspanialej trzeba czcić świętego Michała, jako że to właśnie on przedstawia Bogu dusze ludzkie”. Wspomnienie św. Michała Archanioła obchodzimy 29 września.



– Przyznajmy szczerze. Kiedy my, dorośli, myślimy o aniołach, myślimy o nich czasem tak jak o bohaterach bajek dla dzieci. Nic bardziej błędnego. Wyznajemy wiarę w Boga, który jest stworzycielem rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i właśnie wśród tych niewidzialnych znajdują się aniołowie – wyjaśnił ks. Grzegorz Michalczyk, duszpasterz środowisk twórczych:



– Aniołowie, którzy są istotami duchowymi, którzy nie mają ciała takiego jak my je mamy. Często w naszych wyobrażeniach takich banalnych i może śmiesznych, myślimy o nich widząc ich w powłóczystych różowych szatach. Przytwierdzamy im do ramion łabędzie skrzydła. Tak sobie ich wyobrażamy w sztuce, w innych wyobrażeniach – ocenił ks. Michalczyk.

– Ale prawda o nich jest inna, choć Biblia mówi, że gdy pojawiają się, spotykając ludzi, to rzeczywiście mogą przybierać postać człowieka, albo jakąś inną materialną postać. Jak uczy katechizm, aniołowie są nam dani przez Boga od momentu zaistnienia naszego życia – przypomniał duszpasterz.– Każdy człowiek może cieszyć się obecnością swojego anioła stróża, choć, przyznajmy, nie każdy o tej obecności pamięta. Są pomocnikami. Są tymi, którzy mają chronić, którzy mają prowadzić. Można powiedzieć że są tymi, przez których Bóg przypomina nam, że nas bardzo kocha. Nie zapomnijmy o nich – zachęcał duchowny.

Postaci aniołów z wielu dzieł sztuki. Malowali ich najwięksi artyści w Polsce. Za najwybitniejszego malarza angelologicznego uważa się Jacka Malczewskiego. Są tacy, którzy nazywają go „Jackiem Malczewskim od aniołów”.



Aniołowie pojawili się w obrazach tego artysty ok. 1900 r. stając się odtąd ważnym elementem jego mistyczno-symbolistycznego świata wyobraźni. Obecność aniołów na ziemi zawsze łączy się u Malczewskiego z czynieniem dobra. Ten miniaturowy tryptyk „Za aniołem” ukazuje anioła stróża towarzyszącego człowiekowi od urodzenia do śmierci i prowadzącego go przez trudy całego życia.



Modlitwa do Anioła Stróża po polsku:

Aniele Boże Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy; bądź mi zawsze ku pomocy. Broń mnie od wszystkiego złego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.



Po łacinie:

Angele Dei, qui custos es mei, me, tibi commissum pietate superna, illumina, custodi, rege et guberna. Amen.